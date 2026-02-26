Manipulation du Bitcoin : Cette entreprise faisait chuter le prix du BTC tous les matins à 10 h 00 ?

Depuis plusieurs mois, une firme de market making est régulièrement citée dans les débats autour de la baisse du Bitcoin. Certains observateurs estiment que son rôle dans les ETF Bitcoin spot pourrait influencer les mouvements du marché, notamment les chutes récurrentes observées chaque matin à l’ouverture de Wall Street.

Jane Street, une entreprise de l'ombre, serait responsable du bear market du Bitcoin

Alors que le cours du Bitcoin traverse une phase baissière, affichant une chute de près de 50 % depuis son sommet du mois d'octobre 2025, les théories cherchant à expliquer sa chute se multiplient sur les réseaux sociaux.

Certains pointent du doigt les récentes révélations des dossiers Epstein sur plusieurs développeurs Bitcoin, d’autres évoquent le risque de l'ordinateur quantique, tandis que plusieurs observateurs alertent sur d’éventuelles manipulations liées aux ETF Bitcoin spot, notamment ciblant Jane Street.

Jane Street, une firme de market making newyorkaise, est pointée du doigt depuis plusieurs mois comme l’un des acteurs potentiellement responsables de la baisse du Bitcoin, notamment lors des chutes rapides observées à l’ouverture de Wall Street chaque matin.

Évolution du prix du Bitcoin sur l'année passée

Jusqu’à récemment, ces accusations relevaient essentiellement de la rumeur. Cependant, de récentes révélations liées à l’affaire TerraLuna, l’entreprise à l’origine du stablecoin UST, renforcent les interrogations concernant le rôle de Jane Street.

Laissez-nous vous expliquer :

Avec plus de 20 milliards de dollars de profits enregistrés au cours de l'année 2025, Jane Street est l’une des sociétés de trading quantitatif les plus importantes au monde, bien qu’elle soit relativement peu connue du grand public.

Son rôle principal est de fournir de la liquidité sur les marchés financiers en achetant et vendant en permanence afin de réduire les spreads (les écarts de prix entre acheteurs et vendeurs).

Jane Street est également un acteur clé des ETF Bitcoin spot américains. La firme fait partie des « Authorized Participants » (AP), des institutions régulées par la SEC et la FINRA chargées de créer ou racheter les parts d’ETF directement auprès de l’émetteur.

Le rôle des AP, comme Jane Street, est de maintenir le prix de l’ETF proche du prix de marché du Bitcoin détenu en réserve. En pratique, la firme agit donc comme intermédiaire entre les investisseurs et le BTC sous-jacent, avec un accès privilégié aux flux de création et de rachat de parts d'ETF.

Toutefois, depuis plus d’un an, plusieurs traders ont commencé à observer une anomalie sur le cours du Bitcoin : quasiment chaque jour, à l’ouverture de Wall Street à 10h00, heure de New York, soit 16h00 à Paris, le prix du BTC enregistrait une baisse marquée.

Ces mouvements, parfois de plusieurs milliers de dollars, entraînaient d’importantes liquidations de positions à effet de levier, alimentant la tendance baissière depuis l'ATH du BTC.

Et Jane Street, en raison de son rôle d’AP sur les ETF Bitcoin, a été citée par certains observateurs comme responsable potentiel de ces ventes systématiques.

Une plainte de Terraform Labs contre Jane Street alimente les théories et accusations

Pour le moment, aucune preuve formelle n’a été apportée, mais les récents événements autour de l'affaire Terra/Luna relancent les soupçons.

En effet, une plainte déposée ce mardi par l’administrateur judiciaire de Terraform Labs, la société à l’origine de la blockchain Terra effondrée en 2022, accuse Jane Street d’avoir utilisé des informations non publiques pour anticiper des retraits massifs de liquidité sur le stablecoin UST juste avant la perte de sa parité avec le dollar.

Selon la plainte, un ancien stagiaire de Terraform Labs employé chez Jane Street aurait servi de lien informel entre les 2 entités et aurait transmis des informations permettant à l'entreprise de se protéger du crash des tokens LUNA et UST.

Comment cette affaire peut-elle être liée à la chute du Bitcoin ?

À première vue, aucun lien direct ne semble relier la plainte contre Jane Street à la chute du Bitcoin.

Pourtant, il n’aura suffi que de quelques heures, au lendemain matin du dépôt de plainte, pour que les baisses observées à 10h00 (UTC-5) cessent. Mieux encore, le BTC a rebondi de 7,5 % depuis l’ouverture des marchés mercredi matin.

Ce changement soudain de dynamique, suite à la plainte déposée, renforce les accusations de nombreux internautes, qui évoquent une éventuelle manipulation de marché orchestrée par Jane Street.

Cours du Bitcoin montrant l'ouverture de Wall Street

Cependant, il est important de noter que c'est le fonctionnement même des ETF Bitcoin spot offre une flexibilité structurelle aux Authorized Participants (AP), leur permettant de couvrir leurs positions via des produits dérivés.

En tant qu’AP, Jane Street peut créer des parts d’ETF en échange d’apports de liquidités, puis les intégrer dans des stratégies d’arbitrage. Une fois ces parts acquises, la firme peut réduire ou neutraliser son exposition à Bitcoin en vendant des contrats futures ou en prenant des positions dérivées à la baisse.

Ces opérations, lorsqu’elles sont exécutées à grande échelle, peuvent participer à la pression vendeuse du marché. Il ne s’agit pas nécessairement d’une volonté de manipuler ou de pénaliser le prix du Bitcoin, mais plutôt d’un mécanisme de couverture classique.

À court terme, si ces ventes s’accompagnent de volumes importants sur les futures ou interviennent à des moments de faible liquidité, notamment à l’ouverture des marchés, elles peuvent accentuer la volatilité et provoquer des baisses rapides du Bitcoin.

Ainsi, plus qu’une manipulation explicite, ce phénomène relèverait davantage d’un effet systémique lié à la structure même des ETF spot, créé par des acteurs régulés et validée par le cadre réglementaire en vigueur.

Sources : Plainte de Terraform Labs, Jeff Park

