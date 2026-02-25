Strategy devient l'action la plus shortée au monde avec 7,5 milliards de dollars de pertes latentes

Longtemps portée par la hausse spectaculaire du Bitcoin, Strategy est aujourd’hui la cible privilégiée des vendeurs à découvert. Avec 7,5 milliards de dollars de pertes latentes et une forte exposition à la dette, l’entreprise concentre désormais l’essentiel des positions short des hedge funds.

Strategy devient l'entreprise la plus détestée par le hedge funds

Depuis 2020, Strategy s’est imposée comme la principale Bitcoin Treasury Company, accumulant plus de 700 000 BTC et devenant ainsi l’entité qui détient le plus de Bitcoins au monde, soit environ 3,5 % de l’offre totale.

L’action de Strategy, la 1ère Bitcoin Treasury Company, est devenue en ce début d’année 2026 l’action la plus shortée parmi les grandes capitalisations américaines.

Portée par une hausse de 700 % du cours du Bitcoin depuis 2023, l’entreprise dirigée par Michael Saylor subit désormais le retournement du marché, avec une baisse de 48 % de la valeur de son principal actif de réserve, elle enregistre une perte latente de 7,5 milliards de dollars.

Top 50 des entreprises les plus shortées selon Goldman Sachs

L’an dernier, Strategy ne figurait même pas dans le top 50 des actions les plus vendues à découvert. Mais depuis le début de l’année 2026, selon les données de Goldman Sachs, les hedge funds se sont majoritairement positionnés à la baisse sur le titre.

Les positions short représenteraient désormais 14 % de sa capitalisation boursière, plaçant Strategy en tête des entreprises les plus shortées au monde.

💡 Pour aller plus loin – Strategy : L'heure de la vente de ses bitcoins a-t-elle sonné ?

Ces dernières années, la société s’est transformée en véhicule d’investissement exposé à Bitcoin, finançant 54,5 milliards de dollars d’achats via la dette et des émissions d’actions.

Lorsque le BTC progressait, le titre MSTR agissait comme un multiplicateur haussier, l’entreprise promettant d’accroître le nombre de BTC détenus par action, le fameux mNAV.

Mais depuis le sommet atteint au mois d'octobre 2025, la dynamique s’est inversée. L’action a commencé à reculer avant même le repli du Bitcoin, alimentant les positions vendeuses. Si les principales échéances de dette ne sont pas attendues avant 2027, les marchés anticipent toutefois un risque de refinancement en cas de poursuite de la baisse du Bitcoin.

Le marché crypto se complexifie, retrouvez nos experts pour le surperformer

Publicité

Strategy pourra-t-elle être forcée de vendre ses Bitcoins ?

La question centrale n’est pas de savoir si Strategy veut vendre ses Bitcoins, mais si elle pourrait y être contrainte.

Aujourd’hui, rien ne l’y oblige mécaniquement, malgré la baisse de 50 % du cours. Une baisse du prix du Bitcoin entraîne des pertes comptables, mais pas d’obligation automatique de liquidation.

📰 À lire également dans l'actualité – MARA explique qu'Exaion « n’est pas une plateforme de minage de Bitcoin »... mais un peu quand même

Le véritable risque se situe en réalité dans le marché du crédit. Strategy a financé ses achats par de la dette et des émissions d’actions. Et tant que les marchés restent ouverts et que le refinancement est possible, aucune vente ne sera forcée.

Cependant, dans un scénario de taux directeurs durablement élevés, de raréfaction de la liquidité ou de perte de confiance des investisseurs, chaque échéance pourrait devenir plus difficile à gérer pour l'entreprise, pouvant la pousser à vendre une partie de ses avoirs ou à effectuer une dilution d'action.

Jusqu'à 80 $ offerts en BTC pour l'achat d'un Ledger jusqu'au 19 février

Publicité

Sources : FinancialTimes, SaylorTracker

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.