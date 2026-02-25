MARA explique qu'Exaion « n’est pas une plateforme de minage de Bitcoin »... mais un peu quand même

Malgré les protestations, MARA a finalement acquis 64 % des parts d'Exaion, officiellement pour développer les centres de données liés à l'intelligence artificielle. Pourtant, les dernières communications laissent bel et bien entrevoir du possible minage de Bitcoin (BTC) à l'avenir.

MARA communique sur son acquisition d'Exaion

Après des mois de scandale depuis l’annonce initiale au mois d’août dernier, le mineur de Bitcoin (BTC) MARA est finalement bel et bien entré comme prévu au capital d’Exaion, une filiale d’EDF. Pour tenter de faire passer la pilule, l’État a imposé l’entrée au capital de Xavier Niel, mais le fait est qu’une fois de plus, un acteur américain prend le contrôle d’une société française, à l’heure où les questions de souveraineté ne sont plus que des discours de façade pour les politiciens.

Pour rappel, cette participation de 64 % pourra également monter à 75 % par la suite, sous réserve que certains objectifs soient validés.

Dans un article publié lundi sur X, MARA a tenté de soigner sa communication sur cette acquisition d’Exaion, en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle. L’entreprise vante ainsi le modèle économique d’Exaion, selon lequel l’accent est donné tant sur la sécurité des données que sur la croissance :

Née au sein du géant de l'énergie EDF, Exaion s'attaque à un dilemme central de l'ère de l'IA : les entreprises sont confrontées à un choix crucial : exploiter l'IA au détriment de leurs données propriétaires ou maintenir la sécurité au détriment de la croissance. Exaion vise à éliminer ce compromis en fournissant des environnements sécurisés où les organisations peuvent déployer des modèles haute performance tout en conservant la maîtrise de leurs données et charges de travail.

💡 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) ?

Derrière cette déclaration, rappelons néanmoins que le Cloud Act de 2018 permet aux États-Unis d’accéder aux données de n’importe quelle société américaine dans le cadre d’enquêtes, même lorsque celle-ci opère à l’étranger.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*

Concernant le minage de Bitcoin, celui-ci a évidemment été le principal sujet de discorde, alors même que cela ne faisait jusque-là pas partie du cœur de métier d’Exaion. Si MARA explique que cette activité reste un élément clé de sa stratégie, elle précise aussi qu’Exaion « n’est pas une plateforme de minage de Bitcoin » :

Nous savons que certains se demanderont quel est le rôle du minage de Bitcoin dans tout cela. La réponse est simple : Exaion n’est pas une plateforme de minage de Bitcoin. Sa mission, sa gouvernance et son infrastructure sont axées sur le calcul haute performance, l’inférence IA et les services cloud sécurisés.

Pourtant, il est important de comprendre ici que MARA ne dit pas explicitement qu'Exaion ne fera jamais de minage, et cette porte semble bel et bien rester ouverte dans une vidéo de présentation publiée mardi :

Cela amplifie la vision de MARA en matière d'infrastructure numérique : la capacité d'allouer le calcul entre l'IA, le HPC, l'inférence et le minage ; et donne la priorité à la charge de travail offrant les meilleures marges à un moment donné, afin de maximiser chaque mégawatt. Cela ne remplace pas notre stratégie Bitcoin, cela rend MARA plus résilient.

👉 Dans l'actualité également — La société française Engie envisage de miner du Bitcoin avec sa nouvelle centrale solaire au Brésil

En bref, il ne serait donc pas surprenant de voir Exaion se lancer quand même dans le minage de Bitcoin, lorsque cela deviendra rentable pour elle.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.