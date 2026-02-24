La société française Engie envisage de miner du Bitcoin avec sa nouvelle centrale solaire au Brésil

Le Bitcoin n’est pas seulement un actif à forte valeur spéculative, il représente également un choix stratégique de premier plan pour rentabiliser les infrastructures énergétiques. Une spécificité visiblement prise en compte par le géant français Engie, qui envisagerait de miner du BTC pour soutenir l’activité de sa toute nouvelle centrale solaire du Brésil.

Engie envisage de passer au minage de Bitcoin

Le débat au sujet du minage de Bitcoin divise depuis de nombreuses années. Avec d'un côté ses fervents opposants qui n'y voient qu'une consommation énergétique inutile et polluante, et de l'autre ceux qui essaient de se projeter plus loin en l'inscrivant dans une stratégie de transition énergétique optimisée.

Des tergiversations qui impliquent notamment les grands producteurs énergétiques nationaux, comme le géant français EDF qui serait passé à côté de 3 à 4 milliards d'euros de bénéfices annuels supplémentaires s'il y avait consacré sa production excédentaire, la plupart du temps vendue à perte.

🔍 Pour aller plus loin : comment le minage du Bitcoin (BTC) influence-t-il le secteur de l'énergie ?

Une situation face à laquelle un autre groupe français, Engie, pourrait bien adopter une stratégie différente et innovante, en ouvrant ses infrastructures énergétiques au minage du Bitcoin. Une intégration qui impliquerait sa toute nouvelle super-centrale solaire, Assu Sol, implantée au Brésil, selon son CEO local, Eduardo Sattamini.

La mise en place de ces systèmes permettrait de réduire les limitations de la production qui nuisent à la rentabilité du site d'Assu Sol, le plus grand projet solaire de l'entreprise dans le monde. Eduardo Sattamini

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Résister à la limitation de puissance imposée par le Brésil

Selon les informations disponibles, la filiale brésilienne d'Engie hésiterait encore entre « le déploiement d'un stockage par batteries ou d'un centre de données pour l'exploitation minière de bitcoins », mais la simple mention de cette activité minière associée à la plus emblématique des cryptomonnaies marque sans aucun doute un tournant décisif pour le secteur énergétique français.

Le but de cette opération servirait essentiellement à résoudre le problème de limitation de puissance imposé depuis 2023 par le Brésil pour tous les projets d’énergie renouvelable, suite à une explosion de l'offre que le pays n'arrive plus à absorber.

De ce fait, miner du Bitcoin permettrait à Engie de consommer l'énergie excédentaire sur place tout en améliorant les rendements de son installation, sans avoir à la stocker dans des batteries, tout en confirmant la capacité de cette industrie à devenir un pilier du développement des énergies renouvelables.

🗞️ Révélation sur le rachat d'Exaion par MARA : EDF interdit de miner du Bitcoin pendant 2 ans ?

Fait notable, l'ancien PDG d'Engie pendant plus de 20 ans (alors qu'il s'agissait encore d'EDF/Suez), Gérard Mestrallet, a participé en tant que conseiller principal à la prise de position majoritaire du géant du minage Mara dans la filiale Exaion d'EDF, officiellement validée en début d'année.

De quoi espérer la prochaine mise en place d'une activité minière du Bitcoin sur le territoire français, en lien à ses principaux acteurs énergétiques ?

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Source : Reuters

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.