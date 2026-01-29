Le minage de Bitcoin alimente désormais la transition énergétique, selon un expert

Et si le minage de Bitcoin n’était plus un problème, mais une solution ? De plus en plus d’experts soulignent son rôle croissant dans le soutien aux énergies renouvelables, en particulier en réduisant le gaspillage énergétique et en accélérant le développement de nouvelles infrastructures vertes.

Le minage de Bitcoin devient vital pour les énergies renouvelables

Depuis de nombreuses années, médias et politiciens du monde entier n’ont cessé d’exprimer des critiques négatives à l’égard de Bitcoin, allant parfois jusqu’à tenir des propos incohérents ou à relayer des données invérifiables.

Alex De Vries par exemple, ancien fonctionnaire de la Banque centrale des Pays-Bas, affirmait dans un rapport qu’une seule transaction Bitcoin consommerait l’équivalent d’une piscine d’eau. Au-delà de l’absurdité de cette déclaration, celle-ci a été relayée par de nombreux médias, sans qu’aucune vérification sérieuse ne soit menée, ni que les nombreuses corrections apportées par la communauté Bitcoin soient prises en compte.

En effet, aujourd'hui les experts qui s'intéressent à Bitcoin sont unanimes : le minage de Bitcoin n'est pas un désastre écologique, mais au contraire il devient indispensable à la transition énergétique.

Un récent article de Daniel Batten, activiste et expert énergétique se focalisant sur Bitcoin depuis plusieurs années, met en avant que le Bitcoin devient même un moteur de la transition en cours, une thèse appuyée par 14 des 16 derniers rapports scientifiques et par 90 % des médias spécialisés.

Selon les estimations du Digital Assets Research Institute et de l'université de Cambridge, entre 52,4 % et 56,7 % de l'énergie utilisée par le minage de Bitcoin provient désormais de sources durables. Cela s'explique surtout car les mineurs agissent comme des consommateurs de dernier recours, c'est-à-dire des consommateurs d'une énergie gaspillée sans eux.

Évolution de la part d'énergie verte utilisée par le minage de Bitcoin

En absorbant les surplus d'électricité, les mineurs permettent de monétiser l'énergie excédentaire, soutenant la profitabilité de centrales. Batten met également en avant qu'en garantissant être un acheteur pour l'énergie produite lors des pics de production, le minage réduirait le délai de retour sur investissement des parcs solaires et éoliens, passant de 8 à environ 3 ans et demi.

Au Texas, l'intégration des mineurs sur le réseau ERCOT aurait notamment permis de réduire le gaspillage énergétique de 4 % tout en augmentant la rentabilité des producteurs d'énergie renouvelable de 12 %. En Éthiopie, l'excédent du barrage GERD vendu aux mineurs aurait même généré 55 millions de dollars.

La France pourrait-elle en profiter ?

L'impact du minage de Bitcoin dépasse la simple consommation d'électricité de surplus d'énergie verte. En effet, l'industrie cherche et développe des solutions pour réutiliser la chaleur « fatale » dégagée par les ASICs, les ordinateurs de minage Bitcoin.

Par exemple, en Finlande, plusieurs mineurs alimentent des réseaux de chauffage urbain desservant des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, tandis qu'aux Pays-Bas, Bitcoin Brabant chauffe ses serres agricoles, remplaçant ainsi leur consommation de gaz naturel.

Alors que l'innovation du minage s'impose comme des standards industriels autour du monde, la France tourne le dos à cette opportunité.

L'actualité brûlante autour d'Exaion, filiale d'EDF dédiée aux cryptomonnaies, illustre le renoncement idéologique de nos dirigeants. Malgré une contre-offre portée par un consortium français et soutenue par l'Institut National du Bitcoin (INBi), la Direction générale du Trésor a validé la cession de l'entreprise au géant américain Mara Holdings.

Après avoir freiné les mineurs français pendant des années, l'État cède finalement ses capacités à une entité soumise au Cloud Act, à laquelle s'ajoute même la vente d'une clause de non-concurrence interdisant à EDF de revenir sur le secteur pendant 2 ans.

Sources : Daniel Batten, Université de Cambridge

