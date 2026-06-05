Le Bitcoin pourrait encore chuter plus bas, selon ce trader réputé

Alors que le Bitcoin (BTC) a plongé vers les 60 000 dollars, d’autres chutes sont-elles à prévoir ? C’est ce que pense le trader Peter Brandt, qui alerte sur les prochains mois.

Le Bitcoin pourrait continuer sa chute, selon Peter Brandt

L’investisseur à succès Peter Brandt a livré une nouvelle analyse de situation, alors que le Bitcoin a plongé cette semaine. Selon lui, le seuil atteint hier, autour de 63 500 dollars, correspond au bottom de février dernier. C’était l’objectif de baisse envisagé pour le mois de juin, mais cela ne veut pas dire que le Bitcoin a touché son point le plus bas du bear market :

À mon avis, le Bitcoin a atteint son objectif initial au plus bas de février. Cela ne signifie pas pour autant que le BTC ne puisse pas descendre plus bas ou connaître une correction finale.

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Bien que le seuil des 60 000 dollars ait souvent été considéré comme le point bas du bear market, Peter Brandt estime que le cours du BTC pourrait plonger davantage. L’investisseur, qui affirme qu’une reprise réelle n’arrivera pas avant 2027, envisage un réel bottom autour d’octobre prochain :

Je ne prévois pas de niveau de support exploitable avant octobre.

Autrement dit, tout plus local observé jusque là devra être considéré avec la plus grande prudence. Depuis l’analyse de Peter Brandt publiée hier, le cours du BTC a encore flanché, atteignant 61 100 dollars ce matin :

Bitcoin a dégringolé depuis le début de la semaine

Bitcoin subit des vents contraires

S’il reste difficile de statuer sur l’éventualité d’un « réel » bottom, une chose est sûr : le Bitcoin fait face à de nombreux vents contraires. Au sein de l’écosystème, le géant Strategy montre des signes de faiblesse, ce qui vient perturber un des narratifs les plus puissants de ces dernières années. Hors écosystème, les tensions géopolitiques secouent les marchés : si les actions sont en hausse, les cryptomonnaies ne sont actuellement pas en vogue.

Ajoutons à cela un essoufflement du côté américain, avec un Donald Trump qui ne parvient plus à susciter à lui tout seul de l’enthousiasme pour l’écosystème, et nous obtenons la situation actuelle. Résultat : les ETF BTC, autrefois prisés des institutionnels, subissent de lourdes sorties. En un mois, ils ont laissé partir 5 milliards de dollars.

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Quand assistera-t-on alors à un revirement ? Pour Peter Brandt, il faudra attendre 2029, mais les plus patients seront récompensés. Il estime en effet que le prochain cycle haussier du BTC emmènera le cours de la plus grande cryptomonnaie autour de 300 000 à 500 000 dollars, à l’automne 2029.

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Source : Peter Brandt via X, TradingView

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