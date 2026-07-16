Qui détient le plus de Bitcoin ? Le profil des principaux investisseurs

Entre le mystérieux Satoshi Nakamoto, les ETF de BlackRock, les entreprises comme Strategy, les États et les « baleines », les principaux détenteurs de BTC dessinent aujourd'hui un paysage bien différent de celui des débuts de la crypto. Tour d'horizon des acteurs qui concentrent les plus importantes réserves de Bitcoin.

Satoshi Nakamoto, le fantôme aux 1,1 million de BTC

Le plus gros détenteur présumé de Bitcoin reste son créateur, Satoshi Nakamoto. Les estimations les plus reprises attribuent à son ou ses portefeuilles environ 1,1 million de BTC, minés dans les premières années du réseau.

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Ces Bitcoin n’ont jamais bougé. À la valeur actuelle du Bitcoin de 64 098 dollars, ce trésor dormant représente plus de 70 milliards de dollars. Un pouvoir de nuisance théorique gigantesque, mais que la communauté considère comme neutralisé par l’inactivité prolongée de ces adresses.

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Les ETF spot, nouveaux mastodontes institutionnels

Depuis leur lancement aux États-Unis début 2024, les ETF Bitcoin spot ont bouleversé la carte des grands détenteurs. BlackRock, Fidelity, Grayscale et Bitwise pèsent désormais collectivement plusieurs centaines de milliers de BTC pour le compte de leurs clients.

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Le deuxième trimestre 2026 a toutefois marqué un coup d’arrêt. Les ETF Bitcoin spot ont enregistré leur pire trimestre de sorties depuis leur création. Un signal qui rappelle que ces véhicules, aussi puissants soient-ils, restent sensibles au cycle du marché.

Strategy, la trésorerie Bitcoin la plus agressive au monde

Côté entreprises, Strategy, ex-MicroStrategy, reste la référence. Michael Saylor a fait du BTC le pilier de la trésorerie de sa société, avec des achats répétés à coups de milliards. En janvier 2025 encore, la firme achetait 10 107 BTC à un prix moyen de 105 000 dollars.

La chute du marché en 2026 a rebattu les cartes. L’action Strategy a plongé et l’entreprise accuse près de 13 milliards de dollars de pertes latentes. Saylor a néanmoins juré de ne pas vendre, une ligne confirmée par le directeur des investissements de Bitwise.

Dans son sillage, d’autres entreprises cotées ont adopté le modèle, à l’image de Metaplanet au Japon ou d’Altvest, premier géant africain à mettre du BTC à son bilan.

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Les États, entre stocks saisis et réserves stratégiques

Les gouvernements figurent aussi parmi les plus gros détenteurs. Les États-Unis, notamment via les saisies liées à Silk Road et à divers piratages, contrôleraient plusieurs centaines de milliers de BTC. La Chine reste également créditée d’un stock important issu de saisies.

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Le Salvador, premier pays à avoir fait du Bitcoin une monnaie légale, poursuit sa politique d’achat régulier, tandis que le Bhoutan a révélé un stock accumulé via son activité de mining. Les montants restent modestes à côté des géants américains, mais symboliquement forts.

Les baleines anonymes, toujours au sommet

Enfin, une partie du top des détenteurs reste constituée d’adresses anonymes. Les exchanges centralisés comme Binance, Coinbase ou Bitfinex figurent parmi les plus gros portefeuilles identifiés, mais ces BTC appartiennent en réalité à leurs utilisateurs.

À côté, quelques baleines individuelles, souvent des early adopters, contrôlent chacune plusieurs dizaines de milliers de BTC. Leur discrétion est totale, mais leurs mouvements, surveillés en permanence par les outils d’analyse on-chain, suffisent parfois à faire trembler le marché.

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Sources : Bitwise – Crypto Market Review Q3 2026, CoinGecko – Bitcoin, Cryptoast – MicroStrategy achète 10 000 Bitcoins, Cryptoast – Michael Saylor tente de rassurer sur la chute de Strategy, Cryptoast – Strategy ne vendra pas de Bitcoin selon Bitwise, Cryptoast – Altvest suit MicroStrategy en Afrique

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