Altvest suit les pas de MicroStrategy et devient le premier géant africain à adopter Bitcoin

Altvest Capital entre dans l'histoire en devenant la première entreprise cotée en Afrique à adopter Bitcoin comme actif stratégique, s’alignant ainsi avec les géants MicroStrategy et Metaplanet. 2025 pourrait bien être l'année où Bitcoin s’impose comme la clé des réserves stratégiques institutionnelles et étatiques.

Altvest Capital rejoint MicroStrategy et Metaplanet sur le podium

Altvest Capital, une société d’investissement sud-africaine, franchit un cap historique en devenant la première entreprise cotée en Afrique à intégrer Bitcoin comme actif de réserve stratégique.

Souhaitant s’inscrire dans cette « nouvelle ère de la gestion de trésorerie d’entreprise », Altvest Capital suit les traces des géants américains MicroStrategy et asiatiques Metaplanet.

Souhaitant s'inscrire dans cette « nouvelle ère de la gestion de trésorerie d'entreprise », Altvest Capital suit les traces des géants américains MicroStrategy et asiatiques Metaplanet.

Après une évaluation approfondie des risques, Altvest Capital a reconnu le potentiel de croissance à long terme de Bitcoin ainsi que son rôle de protection face aux risques macroéconomiques et à la dépréciation du rand sud-africain.

La société ne compte pas en rester là et prévoit bientôt de lever des fonds pour acquérir davantage de BTC. Warren Wheatley, le PDG d'Altvest Capital, anticipe également l’émergence de stratégies similaires au Rwanda et au Kenya, « des pays familiers avec la technologie et connus pour adopter rapidement les solutions innovantes ».

Le cadre réglementaire favorable aux cryptomonnaies, introduit en 2020 par la South African Reserve Bank (SARB), a joué un rôle clé dans le renforcement de la confiance des investisseurs.

Le Bitcoin est fondamentalement différent des autres actifs numériques. C'est le seul actif numérique véritablement décentralisé, rare et reconnu mondialement qui s'aligne sur la philosophie d'investissement d'Altvest. Warren Wheatley, PDG d'Altvest Capital

L’adoption croissante de Bitcoin par les grandes entreprises, institutions financières et fonds souverains dans leur trésorerie renforce son statut de réserve de valeur, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée de nouveaux acteurs, parfois moins solides.

Pourquoi Bitcoin est-il une si bonne réserve de valeur ?

La volatilité de Bitcoin est souvent évoquée comme principale critique, pourtant la monnaie a toujours évoluée par étapes. La terminologie moderne veut que cette évolution suive le cours de 4 étapes : objet de collection, réserve de valeur, moyen d'échange et unité de compte.

Au regard de ce type d'actualités, Bitcoin est actuellement en train de passer de la première étape de monétisation (objet de collection) à la deuxième étape de réserve de valeur.

Les motivations de ces stratégies sont plus ou moins similaires, essayons de comprendre ce qui caractérise une bonne réserve de valeur. Selon Vijay Boyapati, la durabilité est essentielle pour une réserve de valeur solide. Bien qu’il soit encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, Bitcoin a fait preuve d’une résilience remarquable, résistant aux tentatives de régulations et aux cyberattaques, le réseau affiche un degré remarquable d'anti-fragilité.

Une autre caractéristique importante est sa portabilité. Bitcoin rend la transmission de valeur plus simple que jamais, qu’il s’agisse d’un transfert numérique ou physique. Cependant, la fongibilité soulève des questions techniques. Bien que chaque BTC soit traité de manière égale sur la blockchain, certains d'entre eux pourrait être tentés par leur utilisation dans le commerce illicite.

L'une des caractéristiques indiscutables de Bitcoin reste sa vérifiabilité. Grâce à des signatures numériques uniques, nous pouvons prouver, avec une certitude mathématique, la propriété des BTC. Même si sa divisibilité n’est pas toujours idéale d’un point de vue économique, sa capacité à être fractionné jusqu’à cent millionième en fait un actif remarquablement accessible.

La rareté de Bitcoin est également l’un de ses atouts majeurs. Chaque détenteur possède une part fixe de l’offre totale, ce qui confère à Bitcoin un avantage que l’or n’a pas : l’impossibilité d’être soudainement augmenté par de nouvelles techniques d’extraction ou par des réserves opaques, comme celles entourant Fort Knox.

L’effet Lindy, quant à lui, suggère qu’au fur et à mesure que Bitcoin perdure, sa place dans la société se renforce, et avec elle, la conviction que sa pérennité est assurée. Enfin, sa nature décentralisée et pair-à-pair en fait un rempart face à la censure, contrastant radicalement avec le système bancaire traditionnel.

Ces caractéristiques combinées font de Bitcoin un actif exceptionnel, et chaque jour qui passe renforce son rôle stratégique. À travers son adoption croissante, Bitcoin gagne en légitimité et en solidité, dans la grande lutte entre d'une part les entrepreneurs qui tentent de maintenir Bitcoin à l'abri de tout contrôle et le secteur bancaire qui ne souhaite pas voir son influence perturbée.

