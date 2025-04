13 000 institutions sont désormais exposées à Bitcoin grâce à Strategy

Depuis début 2024, la création de réserves de Bitcoin par les pays et les institutions devient un enjeu géopolitique majeur. Impulsée par les ETF Bitcoin spot et le modèle salvadorien, cette dynamique gagne aujourd'hui les États-Unis, où l’idée d’une réserve nationale a séduit l’équipe de Donald Trump.

Côté entreprises, Strategy poursuit depuis 2020 ses achats massifs de BTC. Son PDG, Michael Saylor, a transformé l’entreprise en une organisation entièrement tournée vers Bitcoin, au point que détenir des actions MSTR devient désormais un moyen de s’exposer indirectement au prix du BTC, sans en posséder directement.

Au cours des derniers mois, de nombreuses institutions financières ont commencé à acheter des actions MSTR, parmi lesquelles les banques centrales de Norvège et de Suisse.

Au mois de décembre 2024, l’entreprise a également fait son entrée dans le cercle très restreint du Nasdaq 100, un indice boursier qui regroupe les 100 plus grandes entreprises étatsuniennes non financières cotées sur le Nasdaq, l’une des principales places boursières mondiales.

En rejoignant le Nasdaq 100, MicroStrategy se retrouve aux côtés de géants comme Apple, Microsoft ou Amazon. Cet indice est souvent perçu comme un baromètre des performances des entreprises technologiques et de croissance. Depuis cette intégration, de nombreux fonds se retrouvent exposés à MSTR, sans l’avoir explicitement choisi.

Michael Saylor, PDG de Strategy, a révélé ce weekend des données révélatrices sur l’ampleur des investissements dans l’entreprise :

Publication de Michael Saylor

D’après les données publiques du 1er trimestre 2025, plus de 13 000 institutions et 814 000 comptes individuels détiennent directement des actions $MSTR. On estime que 55 millions de personnes bénéficient d’une exposition indirecte via des ETF, des fonds communs de placement, des régimes de retraite et des portefeuilles d’assurance.