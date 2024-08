Les Banques centrales suisse et norvégienne détiendraient 3 400 Bitcoins via des actions MicroStrategy

Les résultats du 2e trimestre 2024 de MicroStrategy révèlent que les Banques centrales suisse et norvégienne ont acheté des actions MSTR, s'exposant indirectement à Bitcoin. Cette initiative pourrait-elle signaler un changement stratégique envers les cryptomonnaies, ou s'agit-il simplement d'une stratégie d'investissement traditionnelle ?

Bitcoin s'invite dans les réserves du Franc suisse et de la Couronne norvégienne

Lors de The Bitcoin Conference de 2024 à Nashville, plusieurs figures politiques, dont Donald Trump, ancien président et candidat à l'élection présidentielle, Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, et Robert F. Kennedy Jr, également candidat à la présidence, ont pris la parole pour partager leurs visions sur l'évolution de Bitcoin aux États-Unis.

Chacune de ces personnalités a proposé, à sa manière, l'idée de créer une réserve stratégique en Bitcoin pour aider le gouvernement étatsunien à rembourser ses dettes.

Les résultats financiers du 2e trimestre 2024 de MicroStrategy révèlent que 2 Banques centrales influentes ont acheté des actions MSTR, détenant du Bitcoin de manière indirecte.

D'après les résultats, la Banque Nationale Suisse (BNS) détiendrait 466 000 actions de MicroStrategy, d'une valeur de 60,5 millions de dollars.

De son côté, la Norges Bank, la Banque centrale norvégienne, détiendrait 1 578 900 actions de MicroStrategy, d'une valeur de 205 millions de dollars.

Étant donné que MicroStrategy détient 226 500 BTC en trésorerie, la BNS possède indirectement 544 BTC, tandis que la Norges Bank en détient 2 854, soit près de 3 400 Bitcoins à elles 2.

Les banques centrales sont-elles bullish sur Bitcoin et MicroStrategy ?

Historiquement, la Suisse a toujours été favorable à Bitcoin et aux cryptomonnaies. En effet, les Suisses, plus libéraux que leurs pays voisins, ont vu émerger plusieurs initiatives en faveur de l'adoption de Bitcoin. Par exemple, la ville de Lugano accueille régulièrement des événements dédiés à Bitcoin, et les citoyens peuvent même payer leurs taxes en Bitcoin ou en stablecoin USDT.

En revanche, la Norvège a adopté jusqu'à présent une approche plus stricte. Elle a récemment adopté une loi obligeant les entreprises de minage de Bitcoin à s'enregistrer officiellement auprès des communes, qui ont désormais le pouvoir de refuser leur installation sous le simple prétexte qu'elles pratiquent le minage.

Cependant, certains internautes soulignent que ces achats s'inscrivent dans une stratégie de réplication d'indice physique et que ces 2 Banques centrales ont acquis des actions MSTR par défaut, plutôt que dans le cadre d'un investissement délibéré visant à s'exposer à Bitcoin ou à MicroStrategy.

Bien que cela soit vrai, il n'en demeure pas moins que si ces institutions avaient jugé que l'action MSTR était un mauvais investissement, en raison de son implication dans Bitcoin ou pour tout autre raison, elles n'auraient pas procédé à ces achats.

De plus, on pourrait avancer le fait que des BTC qui se glissent discrètement dans une stratégie de diversification d'investissement est également un signe d'adoption de Bitcoin.

Parmi les institutions qui détiennent des actions MSTR, on retrouve les acteurs les plus influents de la finance traditionnelle, tels que Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Bank of America, Deutsche Bank, Wells Fargo et Credit Suisse, Barclays.

