La Norvège pourrait bientôt bannir le minage de Bitcoin

Le gouvernement norvégien a récemment adopté une loi qui oblige les entreprises de minage et les data centers à s'enregistrer auprès des autorités. Cette mesure permet aux communes d'interdire leur activité si nécessaire. Il s'agit de la première législation de ce type en Europe, marquant un contraste avec d'autres régions du monde, telles que le Texas, où le minage de Bitcoin est utilisé pour optimiser l'utilisation de l'énergie.

La Norvège veut réguler le minage de Bitcoin

Depuis plusieurs années maintenant, les détracteurs de Bitcoin avancent que le minage est une activité très polluante. Certains médias ont même rapporté que quelques transactions sur la blockchain pourraient consommer l'équivalent de plusieurs piscines d'eau, ou que le Bitcoin pourrait un jour utiliser toute l'énergie produite sur Terre.

Ces accusations reposent sur une compréhension erronée de ce qu'est Bitcoin et de son fonctionnement. Tandis que de plus en plus d'entreprises et de pays tirent profit du minage, certaines entités persistent à dénoncer cette activité.

Hier, lundi 15 avril 2024, le gouvernement norvégien a adopté une loi renforçant le contrôle des data centers du pays, y compris des entreprises de minage de cryptomonnaies telles que Bitcoin.

Cette nouvelle loi impose aux data centers du pays de s'enregistrer officiellement auprès du gouvernement, en partageant des informations concernant leurs activités ainsi que les détails relatifs aux propriétaires et aux dirigeants des installations.

À cette occasion, le ministre du Pétrole et de l'Énergie de la Norvège, Terje Aasland, déclarait à propos du minage de Bitcoin :

« Cela est associé à de grandes émissions de gaz à effet de serre, et c'est un exemple de type d'entreprise que nous ne voulons pas en Norvège. [...] Ils ne sont pas les bienvenus en Norvège. Nous voulons des acteurs sérieux et importants pour la société, et l'industrie informatique au service de la société est importante pour nous. »

Grâce à cet enregistrement, le gouvernement espère faciliter pour les communes la connaissance des entreprises et potentiellement refuser leur installation. La Norvège devient ainsi le 1er pays d'Europe à instaurer une telle législation.

Le minage de Bitcoin est l'allié de l'industrie de l'énergie

Encore une fois, nous constatons que certaines personnalités politiques rejettent complètement le minage de Bitcoin sans même consulter des professionnels de l'industrie énergétique.

En effet, bien que le Bitcoin consomme une quantité importante d'énergie, environ 170 TWh par an, la manière dont cette énergie est utilisée par le minage bénéficie aux centrales électriques qui cherchent à stabiliser leurs revenus.

Comme décrit dans notre article à propos l'influence du minage de Bitcoin sur l'industrie énergétique, nous expliquons que les ordinateurs de minage sont facilement transportables, que les fermes nécessitent relativement peu d'entretien et, surtout, qu'elles peuvent facilement réduire leur demande en électricité en cas de besoin.

En plus d'augmenter les revenus des centrales qui peuvent vendre les surplus d'énergie produite, le minage de Bitcoin permet aussi de créer une demande en électricité plus stable dans le temps, offrant une meilleure longévité aux infrastructures électriques.

Le meilleur exemple de cet attrait pour le minage est l'entreprise ERCOT au Texas. Cet État des États-Unis a toujours été confronté à des problèmes de réseau électrique en raison de son climat particulièrement variable. Ainsi, ERCOT collabore avec des mineurs de Bitcoin pour vendre son énergie pendant les périodes de faible demande, favorisant une consommation électrique plus équilibrée.

Source : VG

