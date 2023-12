ETF Bitcoin et crédit carbone : la course aux ETF BTC spot provoquerait-elle du greenwashing ?

7RCC, une société impliquée dans le domaine des investissements écoresponsables, vient de déposer une demande d'ETF mêlant Bitcoin spot et crédits carbone auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ce produit financier promet non seulement une exposition à la volatilité du Bitcoin, mais intègre également une dimension de décarbonisation cruciale dans le contexte environnemental.

Un ETF Bitcoin spot vert

7RCC, une entreprise qui a pour principal objectif de développer des solutions d'investissement pour les investisseurs soucieux de l'environnement, a déposé auprès de la Securities and Exchanges Commission (SEC) une demande d'ETF composée de Bitcoins et de crédits carbone.

Selon leur candidature, l'ETF s'appuiera sur l'Indice Vinter Bitcoin Carbon Credits, composé à 80 % de Bitcoins et à 20 % de contrats à termes (futures) sur les crédits carbone. Cet équilibre entre les 2 actifs permet une forte exposition à la volatilité de Bitcoin tout en intégrant un outil de décarbonisation.

Cette initiative intervient dans un contexte d'urgence climatique, où gouvernements et organisations prennent des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour réduire l'impact des activités humaines sur la biodiversité.

7RCC explique dans sa demande :

« L'Indice est conçu pour suivre la performance d'un investissement dans un portefeuille composé de 80 % de Bitcoin et de 20 % de contrats à terme sur les crédits carbone, qui sont liés à la valeur des quotas d'émission émis dans le cadre des régimes de plafonnement et d'échange suivants : le Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, l'Allocation de Carbone de Californie et l'Initiative Régionale sur les Gaz à Effet de Serre. »

En résumé, cet ETF permet à la fois aux investisseurs de Bitcoin de se diversifier et de contribuer à la cause environnementale, mais aussi d'attirer ceux qui hésitent à investir dans le BTC par peur de soutenir une activité polluante.

Est-ce que cet ETF ne servirait pas de « greenwashing » ?

Le terme de « greenwashing », pouvant être traduit en français par « écoblanchiment », désigne les pratiques utilisées par certaines entreprises polluantes pour rendre leur image plus verte sans qu'elles aient forcément un réel impact sur leurs émissions de gaz à effet de serre ou leur production de déchets.

Par exemple, la campagne « Clean Diesel » de Volkswagen dans les années 2000 est par beaucoup considérée comme du greenwashing. Cette campagne visait à faire passer le Diesel pour un carburant moins polluant que les autres, ce qui s'est, quelques années plus tard, avéré être faux.

Alors, cet ETF mêlant Bitcoin et crédit carbone est-il un cas de greenwashing ? Plusieurs de nos analyses sur l'impact environnemental de Bitcoin suggèrent que non. Le minage de Bitcoin est, selon plusieurs caractéristiques, l'une des industries les plus respectueuses de l'environnement.

En effet, contrairement à l'image véhiculée par certains médias, le BTC a un impact environnemental relativement faible. Plus de 50 % de l'énergie utilisée par le minage de Bitcoin provient de sources renouvelables, et est la seule industrie pouvant exploiter certaines énergies produites en abondance et gaspillées par leurs producteurs.

Source : Securities and Exchanges Commission

