Un ordinateur de minage à 200 euros mine un bloc et est récompensé de 200 000 dollars

L'industrie du minage est indispensable à la vie de Bitcoin. Cette activité permet la confirmation des blocs et protège le réseau contre des attaques majeures, telles que l'attaque à 51 %, qui vise à double dépenser du BTC.

Bien que présentée par les détracteurs de Bitcoin comme une activité polluante et trop énergivore, le fait que le minage de Bitcoin soit un marché libre à échelle mondiale oblige ses acteurs à rechercher des sources d'énergie bon marché et abondantes, principalement issues d'énergie gaspillée et souvent verte.

Actuellement près de 56 % de l'énergie consommée par Bitcoin est issue d'énergie renouvelable.

Ces dernières années, plusieurs moyens ont été trouvés pour optimiser l'activité de minage et éviter la centralisation des acteurs. Ainsi, des pools de minage ont été créées, permettant aux mineurs de mutualiser leur puissance de calcul avec d'autres mineurs et de partager les récompenses.

De plus, plusieurs projets indépendants menés par des passionnés et des amateurs ont cherché à rendre les machines de minage plus accessibles.

On peut prendre l'exemple du protocole Stratum V2, ou encore Attakaï est un projet qui réhabilite des machines peu efficientes pour exploiter la chaleur qu'elles produisent, réduisant ainsi les coûts d'électricité et augmentant leur rentabilité.

Dans le 10e épisode de Pair à Pair, notre émission de live audio sur X, nous avons reçu Jim, l'initiateur du projet Attakaï, qui a expliqué comment ces machines peuvent être bénéfiques à la fois pour Bitcoin et pour la consommation personnelle d'électricité.

Il y a également les Bitaxes, de petits ordinateurs de minage qui ont été construits à partir d'une machine de minage plus grande, permettant de constituer une machine très efficiente énergétiquement et accessible à partir de 150 euros.

Ces machines ont en moyenne une puissance de 500 GH/s et peuvent produire environ 80 satoshis (0.00000080 BTC) par jour, soit environ 5 centimes d'euros au cours actuel.

Congratulations to miner with the first bitaxe block, only a tiny 3TH for finding the 290th solo block on solo ckpool! This much hashrate only would find a block once every 3500 YEARS on average, or 1 in 1.2 MILLION chance per day! https://t.co/5Wtu9jydsF pic.twitter.com/D5sSzug42P

— Dr -ck (@ckpooldev) July 24, 2024