L'Université du Wyoming lance un institut de recherche sur Bitcoin – Quels sont leurs objectifs ?

L'Université du Wyoming lance un institut de recherche dédié au Bitcoin dans le but d'améliorer la qualité des recherches sur le BTC en fournissant des données plus fiables que celles habituellement publiées par les médias traditionnels.

Bitcoin s'invite dans les universités et les instituts de recherche

Les conférences sur Bitcoin sont des lieux de rencontre où les professionnels et les passionnés échangent sur le développement de l'industrie et l'adoption du BTC. Elles offrent également aux entreprises et aux organisations l'occasion d'annoncer de nouvelles initiatives ou leurs nouveaux produits.

Cette année, la conférence Bitcoin 2024 de Nashville a notamment été marquée par l'intervention de Donald Trump, candidat à la présidence des États-Unis, qui a pris la parole pour exprimer son point de vue et ses projets pour Bitcoin et les entreprises associées.

🏟️ Découvrez les principaux événements à venir dédiés au Bitcoin et aux cryptomonnaies

Nashville a également été l'occasion pour l'Université du Wyoming d'annoncer le lancement d'un institut de recherche dédié à Bitcoin.

Une autre université renommée pour ses recherches sur le Bitcoin est l'Université de Cambridge, située au Royaume-Uni. Bien que plusieurs experts du minage de Bitcoin considèrent que ces estimations de la consommation d'énergie sont surestimées, ses chiffres offrent une représentation relativement fidèle de la réalité et sont largement utilisés par les médias sérieux.

Dans le même esprit, l'Université du Wyoming a pour objectif d'améliorer la qualité des recherches sur Bitcoin en récompensant les recherches académiques par des prix de rédaction et d'écriture publique, en organisant des ateliers pendant les vacances, des événements de sensibilisation du public, des séminaires hebdomadaires, des revues universitaires et des ateliers de lecture.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Selon l'Université, la qualité des recherches sur Bitcoin est trop faible et ne le représente pas comme il se doit.

Sur le site Internet de l'Université, on trouve cette déclaration :

« L'état de la recherche académique sur Bitcoin est médiocre. Par exemple, la prédiction de Mora et al (2018) selon laquelle « les émissions de Bitcoin à elles seules pourraient pousser le réchauffement climatique au-dessus de 2°C » a été réfutée dans 3 publications de "Nature" et empiriquement falsifiée, mais elle compte toujours 400 citations. »

Puis l'université mentionne les recherches de Alex de Vries, ancien employé de la Banque centrale des Pays-Bas et critique récurrent de Bitcoin, et Hinzen, John et Salah, des critiques de Bitcoin qui n'ont pas été jusqu'au bout de leurs recherches.

« Alex de Vries de "Digiconomist" calcule l'utilisation d'énergie par transaction de Bitcoin, malgré le fait que les transactions de Bitcoin utilisent autant d'énergie que l'envoi d'un e-mail. Hinzen, John et Salah, en 2022, soutenaient que l'adoption de Bitcoin augmenterait le temps de bloc, car cela prolongera le consensus ; ils ne sont pas conscients de l'ajustement de la difficulté du bitcoin. »

📰 À lire également dans l'actualité – La Russie pourrait bientôt faire usage des cryptomonnaies pour le commerce international

En effet, en plus de ne pas être aussi polluant que ses détracteurs le prétendent, le minage de Bitcoin contribue au développement des énergies renouvelables et à stabiliser le réseau électrique en utilisant l'énergie gaspillée.

Les intentions de l'Université du Wyoming sont claires : fournir des données fiables sur Bitcoin afin de permettre aux personnes non familières avec la reine des cryptomonnaies de reconnaître facilement les fausses déclarations à son sujet.

Trade Republic : le moyen le plus simple d'acheter des cryptomonnaies

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Université du Wyoming

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.