Surfin' Bitcoin 2024 : Voici les détails de la journée gratuite et ouverte à tous du mercredi 28 août

Surfin' Bitcoin 2024 annonce une journée grand public le 28 août à Biarritz. Cet événement offre une opportunité unique pour découvrir Bitcoin, avec des interventions d'experts, la projection d'un film et des débats.

Surfin' Bitcoin 2024 annonce une journée grand public

Les conférences sont des événements importants dans le monde de Bitcoin. Elles offrent non seulement une occasion aux professionnels de l'industrie de se rencontrer et d'échanger, mais aussi aux particuliers d'apprendre auprès d'experts et de partager leur enthousiasme pour le BTC avec d'autres passionnés.

La plus grande conférence dédiée à Bitcoin en France est incontestablement Surfin' Bitcoin. Ce rendez-vous annuel est l'occasion pour les Bitcoiners francophones de se retrouver et de profiter du cadre ensoleillé de Biarritz.

Cette année la conférence se déroulera sur 3 jours : le mercredi 28 août, une journée gratuite et ouverte au grand publique, le jeudi 29 août, consacré à la régulation du marché des cryptomonnaies et de l'adoption institutionnelle du BTC, et le vendredi 30 août, axé sur les avancées technologiques et l'adoption du Bitcoin.

🎟️ Souhaitez-vous assiter à Surfin' Bitcoin 2024 ? Profitez du code promo « CRYPTOAST10 » offrant une réduction de 10 % sur vos billets, valable jusqu'au 26 juillet prochain

Cette 1ère journée a pour vocation de promouvoir Bitcoin auprès des personnes qui n'en auraient encore jamais entendu parler ou qui ne comprendraient pas toutes les implications et enjeux que cette révolution monétaire offre.

À cette occasion, Jonathan Herscovici, directeur général de StackinSat et partenaire principal de l'événement, a déclaré :

« Cette journée grand public vise à promouvoir l'adoption du Bitcoin, permettant à davantage de personnes d'accéder à la souveraineté monétaire et à la sécurité financière. Bitcoin offre la possibilité à chacun de gérer ses finances de manière autonome et sécurisée, sans intermédiaire, avec des transferts instantanés à travers le monde »

Afin d'encourager un maximum de personnes à venir à Biarritz pour en apprendre plus sur Bitcoin, un tirage au sort sera organisé parmi les participants, permettant de gagner 500 euros en BTC. De plus, toutes les personnes recevront un exemplaire du livre « 21 leçons » ainsi qu'une carte cadeau de 10 euros en Bitcoin, offerte aux nouveaux clients StackinSat.

Ouvrez un Plan Épargne Bitcoin facilement avec StackinSat

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Voici le programme de la journée du mercredi 28 août à Biarritz

Cette journée grand public sera riche en événements et en découvertes. Voici le programme détaillé :

14h00 : Ouverture du Casino Municipal;

: Ouverture du Casino Municipal; 15h00 : La scène de l’amphithéâtre s'ouvrira avec un discours de bienvenue de Maider Arosteguy, le maire de Biarritz, et Jonathan Herscovici, PDG de StackinSat;

: La scène de l’amphithéâtre s'ouvrira avec un discours de bienvenue de Maider Arosteguy, le maire de Biarritz, et Jonathan Herscovici, PDG de StackinSat; 15h10 : Jean-Gabriel Guillet, réalisateur du film documentaire « Cryptomonnaies : Mon incroyable odyssée » actuellement disponible sur Canal +, fera une introduction juste avant la diffusion de son film;

🎙️Qui seront les intervenants à Surfin' Bitcoin 2024 ?

16h50 : Un débat autour des sujets abordés dans le film se tiendra avec Jonathan Herscovici, Claire Balva, VP Stratégie chez Deblock, et William O’rorke, fondateur du cabinet d'avocat ORWL;

: Un débat autour des sujets abordés dans le film se tiendra avec Jonathan Herscovici, Claire Balva, VP Stratégie chez Deblock, et William O’rorke, fondateur du cabinet d'avocat ORWL; 17h40 : Yorick de Mombynes, magistrat à la Cour des comptes, prendra la parole pour nous présenter les bases et l'importance de Bitcoin;

: Yorick de Mombynes, magistrat à la Cour des comptes, prendra la parole pour nous présenter les bases et l'importance de Bitcoin; 18h30 : Jonathan Herscovici reviendra sur scène pour discuter de l'importance de posséder les clés de ses portefeuilles Bitcoin, c'est-à-dire d'utiliser un portefeuille non-custodial plutôt qu'une plateforme d'échange;

: Jonathan Herscovici reviendra sur scène pour discuter de l'importance de posséder les clés de ses portefeuilles Bitcoin, c'est-à-dire d'utiliser un portefeuille non-custodial plutôt qu'une plateforme d'échange; Enfin, le Casino fermera ses portes et les participants au reste de la conférence se prépareront pour la VIP-networking night au Cidrerie Kanbar.

Surfin' Bitcoin 2024 promet d'être une conférence captivante et agréable à assister dans un cadre presque idyllique.

Ouvrez un Plan Épargne Bitcoin facilement avec StackinSat

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

🎬 Replongez dans l'édition 2023 de Surfin' Bitcoin à travers notre reportage :

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.