ETF Ethereum : la SEC repousse sa décision au mois de mai prochain pour plusieurs demandes

Dans l'attente de la décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur les ETF Bitcoin spot, le monde des cryptomonnaies se prépare aussi à la probable approbation d'un ETF Ethereum spot. La SEC vient de repousser encore une fois sa décision sur approbation de plusieurs ETF Ethereum au comptant, notamment ceux d'Ark & 21Shares, Grayscale et VanEck, qui se retrouvent dans l'incertitude jusqu'au 23 mai 2024.

La SEC repousse sa décision sur plusieurs ETF Ethereum spot

La Securities and Exchange Commission (SEC) reporte sa décision sur plusieurs ETF Ethereum spot, y compris ceux proposés par Ark & 21 Shares, Grayscale et VanEck. La nouvelle échéance est désormais fixée à partir du 23 mai 2024.

Update: There it is. Delay order for @ARKInvest and @21Shares on their spot #Ethereum ETF filing. Expected and was due by December 26th. Final date for these are in late May. https://t.co/Zs6Zsd4uKj pic.twitter.com/9u0nNiPD9O — James Seyffart (@JSeyff) December 18, 2023

Ce report de prise de décision par la SEC est une procédure standard lors de l'examen des demandes d'ETF.

Ce report ne préjuge en rien de la décision finale ; il permet aux candidats à l'émission de l'ETF de prendre le temps nécessaire pour ajuster leur proposition et répondre aux exigences légales imposées par la SEC, comme cela est actuellement le cas pour les ETF Bitcoin par exemple

👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

Un ETF Ethereum est un instrument financier qui, s'il venait à être approuvé par la SEC, permettrait d'investir dans l'Ether de manière indirecte, mais aussi plus simple.

Destiné aux investisseurs, aux entreprises, aux banques et à d'autres institutions financières, il leur offrirait un moyen pratique de détenir de l'ETH, évitant les complications administratives et techniques du trading de la 2e cryptomonnaie la plus capitalisée du marché.

Cet outil financier étant conçu pour être conforme aux normes légales et réglementaires, il permet un investissement plus sécurisé et réglementé dans l'actif concerné. Avant d'approuver un tel produit, la SEC a pour objectif de s'assurer qu'il respecte les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, entre autres.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Le narratif des ETF de cryptomonnaies

En parallèle de l'ETF Ethereum spot, les gestionnaires d'actifs les plus importants sont engagés dans une course pour le premier ETF Bitcoin spot.

Bien que l'échéance finale de la SEC pour l'ETF Bitcoin spot soit prévue mi-mars 2024, un consensus d'analystes estime qu'il devrait être approuvé aux alentours du 10 janvier.

Si cela se confirmait, cela constituerait une très bonne nouvelle pour le marché des cryptomonnaies et les demandes d'ETF Ethereum spot seraient plus à même d'être approuvées quelques mois plus tard.

👉 Découvrez notre guide pour acheter de l'Ethereum (ETH) en 2023 ?

Comme mentionné précédemment, les ETF permettent de détenir l'actif qu'ils représentent sans les contraintes administratives et techniques associées. Ce sont des entités telles que BlackRock ou Grayscale qui détiendraient les cryptomonnaies, qui garantiraient la sécurité des fonds et qui gèreraient les démarches administratives complexes, à l'image de ces derniers mois de négociations avec la SEC pour l'approbation des ETF.

Si ces ETF font autant parler d'eux, c'est avant tout parce qu'ils pourraient marquer le début d'une entrée de capitaux record sur le marché des cryptomonnaies. En effet, de nombreux investisseurs auraient moins de contraintes pour s'exposer au marché crypto, ce qui pourrait créer une forte demande acheteuse et faire pousser le cours de Bitcoin et le cours de l'Ether à la hausse.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.