La SEC attaque en justice Consensys qui développe le portefeuille MetaMask

Nouveau rebondissement dans la lutte acharnée que mène la SEC américaine contre les entreprises évoluant dans l'univers de la crypto. La SEC porte plainte contre la firme américaine Consensys. Qu'est-il reproché à l'entreprise derrière le célèbre wallet MetaMask ?

La Securities and Exchange Commission (SEC) vs Consensys

Le vendredi 28 juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a officiellement déposé plainte à l'encontre de la firme américaine Consensys.

Récemment, la SEC semblait renoncer aux poursuites à l'encontre d'Ethereum. Elle s'est aujourd'hui trouvé un nouvel ennemi en attaquant en justice l'entreprise derrière le portefeuille Web3 le plus utilisé au monde, MetaMask.

Une plainte de 60 pages a ainsi été déposée en accusant, entre autres, MetaMask d'agir en tant que courtier en valeurs mobilières non enregistré. De plus, les services de staking de Lido et de RocketPool sont également considérés par la SEC comme des titres non enregistrés (securities).

Qu'est-il reproché à Consensys ?

Après l'approbation des ETF Ether par la SEC des États-unis, l'organisation présidée par Gary Gensler change d'angle d'attaque en s'en prenant aux entreprises proposant des services de liquid staking sur l'Ether.

Ainsi, la SEC reproche au wallet MetaMask d'avoir proposé et facilité l'accès à ces services, notamment via l'intermédiaire de Lido et RocketPool, au travers de son outil MetaMask Staking.

De plus, la SEC argue qu'un grand nombre de transactions concernent des titres non enregistrés tels que Polygon (MATIC), Chiliz (CHZ), Luna (LUNA), Sandbox (SAND), Mana (MANA) qui nécessitent, pour pouvoir être échangés, un enregistrement auprès de la SEC.

Les services MetaMask Swaps et Staking se retrouvent donc directement pointés par la SEC. Cette dernière précise que ces services auraient rapporté 250 millions de dollars de recettes à Consensys sans que cette dernière ne mette en place de protections pour les investisseurs.

La réponse de Consensys

Consensys était consciente d'une potentielle plainte de la SEC et affirme être en mesure de se défendre légalement dans cette affaire. L'entreprise américaine précise que la régulation des interfaces logicielles comme MetaMask ne figure pas dans les attributions de la SEC et dénonce la politique anti crypto et répressive de l'organisation présidée par Gary Gensler.

C'est notamment pour cela que deux mois auparavant, l'entreprise co-fondée par Joe Lubin portait plainte à l'égard de l'organisation présidée par Gary Gensler pour prise de pouvoir illégale.

En réponse à l'attaque de la SEC, Consensys publie une réponse sur son blog relayée au travers de leur compte X :

Source : SEC

