La SEC abandonne son enquête sur Ethereum (ETH), selon Consensys

En avril dernier, Consensys avait reçu une lettre d’avertissement de la part de la SEC. Cette fameuse « Wells Notice » informait l’entreprise de son intention de mener une enquête sur le portefeuille MetaMask. Le gendarme financier américain reprochait au wallet de remplir le rôle d’un courtier, une accusation « absurde » selon le PDG de Consensys et cofondateur d’Ethereum, Joseph Lubin.

En réaction, l’entreprise avait donc porté plainte contre la SEC, pour « prise de pouvoir illégale » :

❓ Pour comprendre ce qui se joue – Qu’est-ce qu’une security et qu’est-ce que cela implique pour les cryptomonnaies ?

Cela a été semble-t-il une épine dans le pied de la SEC, qui évite depuis des années de répondre à une question : Ethereum est-elle une « security » ? Le gendarme financier américain n’a apparemment pas souhaité se lancer dans une longue et coûteuse bataille, puisqu’elle aurait signalé à Consensys l’abandon de son enquête concernant Ethereum :

ETHEREUM SURVIVES THE SEC.

Today we’re happy to announce a major win for Ethereum developers, technology providers, and industry participants: the Enforcement Division of the SEC has notified us that it is closing its investigation into Ethereum 2.0.

