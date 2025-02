Un de plus : la SEC abandonne son investigation à l'encontre d'Uniswap

Le dégel continue. Uniswap est le dernier des protocoles de cryptomonnaies à voir l'abandon d'une investigation à son encontre par la Securities and Exchange Commission (SEC). Un signe de plus que le gendarme financier américain s'ouvre nettement à l'écosystème des cryptomonnaies.

La SEC abandonne son investigation à l’encontre d’Uniswap

« Une victoire pour la DeFi. » Uniswap qualifie ainsi la décision de la SEC, dans une publication sur son blog. L’agence de régulation américaine enquêtait officiellement sur le protocole depuis avril 2024. Elle lui reprochait d’avoir proposé des ventes de titres financiers non autorisés, une accusation malheureusement classique dans l’écosystème.

💡 Notre guide pour comprendre comment fonctionne le DEX Uniswap (UNI)

Mais ce n’est plus le cas. La SEC abandonne son enquête, qui n’était pas justifiée selon Uniswap :

« La décision de la SEC cette semaine montre ce que nous avons toujours su : Uniswap Labs opère en accord total avec les lois applicables. La technologie que nous construisons rend les marchés plus transparents, plus efficaces et plus accessibles. »

21 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le gendarme financier américain change nettement de cap

Depuis le départ de Gary Gensler de la SEC et la prise de pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, le gendarme financier a mis une grande quantité d’eau dans son vin. Uniswap n’est que le dernier d’une liste croissante de protocoles qui échappent finalement aux enquêtes ou poursuites engagées.

La SEC avait déjà laissé partir Coinbase et OpenSea, 2 acteurs engagés dans une lutte de longue date avec l’organe de régulation. Binance.US a de son côté rouvert ses services en dollars, qu’elle avait bloqués depuis 2023, citant une « guerre idéologique » avec la SEC.

🌐 Dans l’actualité – Pour le PDG de Binance, la chute de cryptomonnaies n’est qu’un « recul tactique »

Il est possible que d’autres protocoles rejoignent cette liste dans les mois à venir. Ce qui est en tout cas certain, c’est que le « grand méchant loup » des cryptomonnaies a perdu quelques dents et qu’il devrait moins effrayer l’écosystème dans le futur.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : Uniswap

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital