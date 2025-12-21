Pourquoi le cours du Uniswap (UNI) vient-il de bondir de 33 % ?

Le cours du UNI de Uniswap est en nette hausse ces derniers jours. En cause, un vote de gouvernance sur une mise à jour qui pourrait révolutionner la manière dont les frais du réseau sont distribués.

Le cours du UNI de Uniswap bondit sur la semaine

La cryptomonnaie de la plateformes d'échange décentralisée Uniswap, le UNI, est à la fête ces derniers jours. En l’espace de 48h, elle a en effet progressé de 33 % :

Le bond du cours de l’UNI en fin de semaine

Le cours de l’UNI avait subi une chute en début de semaine, sur les 7 derniers jours, il ne progresse donc « que » de 19 %. Classée parmi les 40 cryptomonnaies les plus capitalisées, l’UNI pèse à ce stade 4 milliards de dollars.

Un vote de gouvernance à l’origine de ce rebond

Le déclencheur de ce rebond semble avoir été le vote de gouvernance de la proposition « Unification », qui modifie la manière dont les frais pourront être distribués sur Uniswap. Cette mise à jour, dont la proposition avait déjà déclenché une hausse en novembre dernier, prévoit notamment une nouvelle politique de burn de tokens.

L’idée principale est de rassembler (unifier) les différents protocoles d’Uniswap, qui sont actuellement fragmentés. Les frais seront harmonisés au lieu de varier en fonction des pools. Par ailleurs, le token UNI est remis au centre du jeu : la mise à jour rend en effet possible l’activation de protocol fees et d’une redistribution partielle des frais à un niveau central.

La décision avait été débattue au sein de la communauté, mais pour l’instant, le vote semble plutôt s’orienter nettement vers une approbation. A ce stade, 95 % des votants se sont en effet exprimé « POUR » et le vote se clôturera le 25 décembre.

Hayden Adams, le créateur d’Uniswap, s’est félicité de cette avancée, qu’il a initiée :

Ces dernières années ont été marquées par des obstacles : nous avons mené des batailles juridiques et évolué dans un environnement réglementaire hostile sous la SEC de Gary Gensler. Ce climat a changé aux États-Unis, et des étapes clés […] ont préparé la communauté Uniswap pour la suite.

Source : Uniswap Foundation

