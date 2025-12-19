-30 % sur la semaine – Pourquoi le cours du PUMP s’effondre-t-il ?

Sale temps pour Pump.fun, qui voit le cours de son token PUMP s’effondrer sur la semaine. Comment expliquer cette chute brutale et cela va-t-il durer ?

le 19 décembre 2025 à 11:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Le cours du PUMP de Pump.fun dévisse sur la semaine

Si l’ensemble du marché spot est morose sur la semaine, certains en pâtissent plus que d’autres. Le PUMP de Pump.fun voit ainsi son cours chuter de 30 % sur les 7 derniers jours.

cours PUMP Pump.fun

Le cours du PUMP de Pump.fun dégringole ces derniers jours

 

💡 Ne manquez pas notre guide – Que sont les memecoins ?

Lancé à l’été 2025, le token PUMP est nouveau sur le marché. Il avait atteint un pic à 0,008 dollar en septembre mais a perdu 65 % de sa valeur depuis. Comment peut-on l’expliquer ?

Volatilité et procès en cours

Plusieurs éléments semblent être à l’origine de cette chute, mais le principal est une action en justice qui vise Pump.fun. Cette semaine, l’on apprenait en effet que le launcher de memecoin devrait faire face à une action collective de la part de certains utilisateurs.

Ces derniers reprochent à Pump.fun de proposer un marché structurellement biaisé, en bref, un système de Ponzi. Le launcher de memecoins a en effet brassé des volumes considérables depuis son lancement, mais un nombre dérisoire de cryptomonnaies tirent leur épingle du jeu une fois lancées.

👉 Pour en apprendre plus – Action collective contre Pump.fun et Solana Labs – Un marché des memecoins structurellement biaisé ?

Cela a fait souffler un vent de panique sur le PUMP. Au cours du week-end, une whale en PUMP a ainsi vendu 6,3 millions de dollars de tokens, contribuant à la pression baissière. Par ailleurs, le sentiment de marché plutôt morose n’a fait que défavoriser les actifs jugés comme particulièrement volatils, typiquement ceux liés à des memecoins.

D’où ce grand décrochage du PUMP, qui peine à retrouver une stabilité. Les dégâts autour du narratif de Pump.fun sont faits, dans un contexte où les launchers ne suscitent plus le même enthousiasme. La pression vendeuse sur le PUMP pourrait donc être durable.

Source : TradingView

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3826 articles

Tous ses articles

