-30 % sur la semaine – Pourquoi le cours du PUMP s’effondre-t-il ?

Sale temps pour Pump.fun, qui voit le cours de son token PUMP s’effondrer sur la semaine. Comment expliquer cette chute brutale et cela va-t-il durer ?

Le cours du PUMP de Pump.fun dévisse sur la semaine

Si l’ensemble du marché spot est morose sur la semaine, certains en pâtissent plus que d’autres. Le PUMP de Pump.fun voit ainsi son cours chuter de 30 % sur les 7 derniers jours.

Le cours du PUMP de Pump.fun dégringole ces derniers jours

Lancé à l’été 2025, le token PUMP est nouveau sur le marché. Il avait atteint un pic à 0,008 dollar en septembre mais a perdu 65 % de sa valeur depuis. Comment peut-on l’expliquer ?

Volatilité et procès en cours

Plusieurs éléments semblent être à l’origine de cette chute, mais le principal est une action en justice qui vise Pump.fun. Cette semaine, l’on apprenait en effet que le launcher de memecoin devrait faire face à une action collective de la part de certains utilisateurs.

Ces derniers reprochent à Pump.fun de proposer un marché structurellement biaisé, en bref, un système de Ponzi. Le launcher de memecoins a en effet brassé des volumes considérables depuis son lancement, mais un nombre dérisoire de cryptomonnaies tirent leur épingle du jeu une fois lancées.

Cela a fait souffler un vent de panique sur le PUMP. Au cours du week-end, une whale en PUMP a ainsi vendu 6,3 millions de dollars de tokens, contribuant à la pression baissière. Par ailleurs, le sentiment de marché plutôt morose n’a fait que défavoriser les actifs jugés comme particulièrement volatils, typiquement ceux liés à des memecoins.

D’où ce grand décrochage du PUMP, qui peine à retrouver une stabilité. Les dégâts autour du narratif de Pump.fun sont faits, dans un contexte où les launchers ne suscitent plus le même enthousiasme. La pression vendeuse sur le PUMP pourrait donc être durable.

Source : TradingView

