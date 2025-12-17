Action collective contre Pump.fun et Solana Labs — Un marché des memecoins structurellement biaisé ?

La plateforme dédiée à la création de memecoins, Pump.fun, se retrouve visée par une action collective aux États-Unis. Une affaire qui implique également la structure Solana Labs, en charge de la blockchain Solana (SOL). On fait le point…

Action collective autorisée contre Pump.fun aux États-Unis

Perdre de l'argent dans le cadre de certains investissements crypto peut obliger à revoir sa stratégie initiale, ou à chercher des responsables - autres que soi-même - afin de tenter de réclamer une réparation. Une situation qui touche actuellement la plateforme Pump.fun spécialisée dans la production de memecoins et, par effet d'association, la structure Solana Labs en charge de la blockchain Solana (SOL).

Un marché réputé pour sa très forte volatilité, mais également pour l'inutilité chronique de ses tokens dont la hausse des prix - et les baisses catastrophiques - reflète uniquement l'euphorie d'investisseurs peut regardants en quête de fortunes rapides.

Qu'est-ce qu'un memecoin ?

Pourtant, une procédure collective (class action) réclame justice aux États-Unis, dans le cadre d'un dépôt de plainte de type « strict liability », sans fraude reprochée, qui vient d'obtenir une autorisation officielle selon le compte X, Burwick Law, spécialisé dans la protection des consommateurs.

Ce qui semblait être un marché équitable et automatisé était, selon les plaignants, structurellement biaisé pour extraire de la valeur des utilisateurs particuliers tout en récompensant ceux ayant un accès privilégié à l'infrastructure de Solana et aux outils de classement des transactions de Jito Lab. Burwick Law

Pump.fun : un Ponzi crypto basé sur les memecoins ?

Un texte au sein duquel de nombreuses charges sont mentionnées, comme le statut de « titres financiers illégaux » attribué aux memecoins, ou encore le modèle de « pump and dump industriel » appliqué par Pump.fun, comparable à une mécanique de Ponzi. Sans oublier le marketing agressif « to the Moon » de certains influenceurs, promettant des rendements souvent surréalistes.

Les éléments solides de cette plainte concernent le fait de pointer l'infrastructure globale de Pump.fun, au lieu de se concentrer sur un token isolé, même si certains memecoins comme FRED, FWOG et GRIFFAIN apparaissent comme des unités de mesure pour estimer leur statut de titres financiers. De ce fait, les dirigeants de Pump.fun se retrouvent en première ligne, comme les personnes responsables des faits reprochés.

Pump.fun transfère 436 millions de dollars — Qu'est-ce qu'implique cette opération ?

Dans le même temps, la mention d'une responsabilité de Solana Labs afin d'implanter cette procédure sur le territoire des États-Unis apparaît comme très clairement aléatoire, tout comme le fait d'assimiler l'intégralité des memecoins à des titres financiers, alors que Donald Trump en personne apparaît comme un acteur de cet écosystème avec son token TRUMP. De plus, l'assimilation à un Ponzi semble tout à fait farfelue et insuffisante pour en valider la véracité devant un tribunal.

Quoi qu'il en soit, cette affaire pourrait avoir un impact évident sur le secteur des launchpads de memecoins, notamment pour les plateformes de type « memecoin-as-a-service » comme Pump.fun dont le modèle basé sur la création et la promotion de memecoins pour générer des frais - estimés à plus de 500 millions de dollars - apparaît clairement dans le viseur.

Sources : Plainte officielle, Burwick Law

