Qu'est-ce qu'une pyramide de Ponzi et comment repérer cette arnaque ?

Parmi les arnaques aux cryptomonnaies les plus courantes, on trouve les pyramides de Ponzi. Attirant les investisseurs grâce à des promesses de gains importants et reposant sur des systèmes en apparence légitimes, elles peuvent être difficiles à repérer. Que sont alors les pyramides de Ponzi et comment les repérer afin de les éviter ?