La SEC inculpe 11 personnes de Forsage, un crypto-ponzi à 300 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, a inculpé 11 contributeurs de Forsage, un projet décrit comme un « schéma de Ponzi des cryptomonnaies ». Cette arnaque aurait collecté plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs particuliers dans le monde entier.

La SEC s'attaque à un crypto-ponzi

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé avoir inculpé 11 personnes « pour leur rôle dans la création et la promotion de Forsage, un système frauduleux de crypto pyramide et de Ponzi ». Selon le gendarme boursier américain, Forsage a recueilli plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs particuliers dans le monde entier.

Parmi les 11 personnes accusées, on retrouve les quatre fondateurs de Forsage, ainsi que trois promoteurs du système basés aux États-Unis. Enfin, la SEC aurait également identifié « plusieurs membres de ce qu'on appelle les Crypto Crusaders - le plus grand groupe de promotion du système qui a opéré aux États-Unis ».

Les identités des quatre co-fondateurs ont été rapidement retrouvées. Il s'agit de Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (alias Lola Ferrari), Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov. Ils ont lancé le site Forsage.io en janvier 2020, avec pour objectif initial d'être « la première plateforme de smart-contracts décentralisée pour les entreprises ».

Pour information, certains régulateurs ont déjà tenté d'empêcher Forsage d'opérer dans leurs juridictions. C'est notamment le cas de la Securities and Exchange Commission des Philippines en septembre 2020 et du commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana en mars 2021. Cependant, Forsage a poursuivi ses opérations, niant les allégations dans diverses communiqués et vidéos Youtube.

Un système d'arnaque pyramidiale

Initialement, Forsage est censé proposer « une plateforme de smart-contracts décentralisée pour les business », permettant aux investisseurs particuliers d'opérer des transactions via les blockchains Ethereum, Tron et Binance. Cela dit, aucun document technique du projet ne permet de comprendre la réelle utilité de cette plateforme.

En réalité, l'unique source de revenus des utilisateurs de Forsage provient des frais d'entrées payés par les nouveaux arrivants. Un schéma qui incitait nécessairement à recruter toujours plus de nouvelles personnes dans le système. Comme l'explique Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, il n'y a pas de doute sur Forsage :

« Comme l'affirme la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs. »

Concrètement, Forsage demande aux utilisateurs de payer des frais pour rejoindre le système. Pour rejoindre, il faut se faire parrainer par quelqu'un. Ensuite, le seul objectif est de trouver des nouveaux individus à intégrer, qui paieront des frais également. Ceux-ci seront redistribués entre le parrain et les autres membres de sa lignée (au-dessus de lui dans le schéma).

Par ailleurs, de nombreux témoignages circulent sur les réseaux sociaux de la part d'individus ayant été contactés pour rejoindre Forsage. Pour la majorité, ils expliquent que la stratégie d'approche parle d'une plateforme de crowdfunding, où il est nécessaire d'être nombreux à investir pour permettre au projet de se développer.

Interrogées par Cryptoast, les équipes de Forsage ont une nouvelle fois nié les accusations, en rejetant la faute sur des investisseurs malveillants :

« Forsage est une plateforme décentralisée où vous pouvez construire votre équipe et gagner ensemble. Cependant, certains participants utilisent des méthodes illicites pour promouvoir cette idéologie et présentent Forsage comme une opportunité d'investissement pour leurs gains personnels. »

Pour l'heure, deux des promoteurs inculpés ont déjà accepté de régler les accusations sans admettre ou nier les allégations. Ils devront payer un dédommagement et des pénalités civiles aux victimes.

Sources : SEC.gov

