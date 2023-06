Blockchain Business School : l'école française des talents du Web3 et de la blockchain de demain

Découvrez la Blockchain Business School, une école française dédiée aux passionnés du Web3 et de la blockchain. Avec des formations complètes et équilibrées, ils accueillent des esprits ambitieux, curieux et avides d'approfondir leurs connaissances, le tout au sein d'une communauté dynamique. Quel que soit votre statut professionnel, la Blockchain Business School propose des parcours adaptés à chaque profil.

La Blockchain Business School, l'école des futurs acteurs du Web3

Fondée par Fabien Ansaldi, la Blockchain Business School est une école française qui ambitionne de devenir la principale pépinière du Web3 en Europe en permettant à ses apprenants de maîtriser ses enjeux ainsi que ceux de la blockchain à travers un parcours unique, aux côtés des plus grands acteurs de cet écosystème.

La Blockchain Business School, basée à Levallois-Perret, s'adresse aux esprits ambitieux, curieux et désireux d'approfondir leurs connaissances en matière de blockchain et de Web3 grâce à des formations complètes et équilibrées. Ici, vous ne serez pas restreint par les objectifs ou la vision d'autrui. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets concrets tout en bénéficiant d'une formation enrichissante propice à l'apprentissage.

L'école est le produit de PyratzLabs, un incubateur et accélérateur de startups opérant dans l'univers du Web3 qui a notamment participé au développement du protocole de staking Kiln, de NFT Factory, de Bubblemaps, de Smartlink ou encore de Dogami. L'incubateur étant lui-même au cœur de l'écosystème blockchain, ses fondateurs ont rapidement réalisé que le secteur nécessitait des besoins croissants de personnes passionnées et qualifiées. C'est précisément à cela que souhaite répondre la Blockchain Business School.

À la Blockchain Business School, les formations s'articulent autour de 3 verticales : une formation à 360 degrés du Web3, « The Original », une formation portant sur les NFT, et enfin une formation « À la découverte du Web3 » permettant d'appliquer le modèle de cette innovation au sein de votre entreprise. Chaque module de formation est élaboré différemment, tant pour la durée de la formation en elle-même que sur son déroulement (présentiel, visioconférence, hybride).

Locaux de la Blockchain Business School à Levallois-Perret

Grâce à la souplesse des modules de formation, ces derniers conviendront aussi bien aux salariés en poste ou en reconversion professionnelle qu'aux demandeurs d'emploi, aux entrepreneurs ou même aux étudiants.

Par ailleurs, en parallèle de ces 3 formations, la Blockchain Business School est la première école en France à proposer 2 cursus en alternance portant dans la blockchain : un bachelor 3e année en alternance développeur blockchain (niveau 6) ainsi qu'un mastère sur 2 ans en alternance en tant que chef de projet blockchain (niveau 7).

Les 3 formations dispensées par la Blockchain Business School

Voyons comment se décomposent les formations proposées par la Blockchain Business School, et pourquoi elles se révèlent être un véritable atout pour opérer un virage professionnel dans l'univers du Web3.

Sachez que vous pouvez prétendre à certaines aides pour financer chacune d'entre elles, et qu'elles sont également toutes certifiantes. En parallèle, chaque élève ayant mené sa formation avec brio se verra récompensé d'un NFT exclusif, symbolisant la réussite de son parcours accompli au sein de la Blockchain Business School.

La formation « The Original » pour maîtriser le Web3

Cette formation est divisée en 2 catégories, dont le choix dépendra de chaque apprenant : un axe « Tech Lead Blockchain » et un axe « Product Manager ». Chacun de ces modules s'articule autour d'un tronc commun structuré autour des bases essentielles du Web3, puis d'une spécialisation qui lui sera propre et bien sûr plus adaptée à ses ambitions professionnelles.

En plus des aspects techniques et technologiques de la blockchain, le socle de formation commun englobe également la gestion de projet et les bases de l'entreprenariat. Ensuite, si l'élève opte pour la formule « Tech Lead », la seconde partie de sa formation portera davantage sur l'aspect technique de la blockchain (développement frontend, architecture blockchain, introduction à l'UX, bases de l'UI, etc.).

La formule « Product Manager » concerne davantage les élèves souhaitant structurer un projet, le développer et le mettre en place. Cela comprend l'aspect juridique de la chose, la conception de produit, la DeFi et les tokenomics, mais aussi la communication entrepreneuriale et la comptabilité relative aux startups.

À l'issue de ces formations de 12 semaines, l'apprenant sera en mesure d'adapter la blockchain à sa vie professionnelle et de gérer un projet axé autour du Web3. Pour la formation The Original, la Blockchain Business School limite ses places à 50 personnes afin d'assurer une formation de qualité.

Avec un rythme de 8 heures d'étude par semaine, l'apprenant sera en mesure de réaliser cette formation en parallèle de son activité habituelle. À ce titre, cette dernière est proposée en distanciel avec possibilité de suivre des cours en présentiel, en plus de délivrer l'accès à un espace de co-working chez PyratzLabs.

Durée totale de la formation : 3 mois ;

: 3 mois ; Horaires de la formation : 8 heures par semaine (96h au total) ;

: 8 heures par semaine (96h au total) ; Format : hybride ;

: hybride ; Coût de la formation : 3 999 €.

La formation « Créer des NFTs »

La formation proposée par la Blockchain Business School axée sur la verticale des NFT n'exige aucun prérequis des personnes souhaitant y participer.

Tout comme pour les autres formations, l'aptitude de l'élève à faire preuve d'ambition, de motivation et d'esprit d'équipe sera cruciale pour développer pleinement ses compétences et ses connaissances.

Comme pour la formation « The Original », ce module est proposé de façon hybride, et est donc totalement réalisable à distance. Avec un rythme de 3 heures par semaine étalé sur 2 mois, la formation portant sur les NFT se révèle être très flexible et adaptable à tous les emplois du temps.

Orientée sur les NFT, la formation propose aux élèves de faire le tour des différents types de blockchain et des tokens qui les composent (notions d'ERC), en parallèle de la technologie essentielle des smart contracts. Seront également abordés les bases de ce secteur, notamment les idées reçues à son sujet et comment les démystifier, en plus du concept de fongibilité et des événements importants qui ont marqué l’histoire des NFT.

Quelles collections de NFT dominent le marché et comment s'y sont-elles prises pour en arriver là ? Comment décomposer et analyser le marché des NFT de façon pertinente ? Pourquoi et comment investir dans les NFT ? Comment commercialiser des NFT, ou encore pourquoi les entreprises utilisent-elles ce type de token pour leur business ? Absolument toutes les questions relatives à la bonne compréhension de cet écosystème seront abordées dans cette formation proposée par la Blockchain Business School.

Durée totale de la formation : 2 mois ;

: 2 mois ; Horaires de la formation : 4 heures par semaine (24 heures au total) ;

: 4 heures par semaine (24 heures au total) ; Format : hybride ;

: hybride ; Coût de la formation : 2 399 €.

La formation « À la découverte du Web3 »

Enfin, la formation « À la découverte du Web3 », la plus courte, permet de comprendre ce qui définira le futur d’Internet que nous connaissons, en une journée. Sans aucun prérequis, les élèves accédant à cette formation découvriront un programme leur permettant de comprendre rapidement ce qui compose le Web3 et pourquoi ce dernier va redéfinir les codes de notre relation avec le monde numérique.

De nombreuses verticales y seront abordées, tant sur l'aspect technologique (smart contracts, consensus PoW/PoS, NFT et tokens, etc.) de la blockchain que sur l'aspect utilitaire des cryptomonnaies ou encore sur la vision réglementaire de ce marché, notamment avec l'arrivée prochaine du règlement MiCA pour l’Union européenne. Mais surtout, cette formation vise à bien faire comprendre comment intégrer toutes ces technologies dans un business et pourquoi cela s'avère bénéfique aujourd'hui.

La formation est composée des 5 chapitres suivants : Web3 et blockchain, NFT, Metaverses, mise en place de projet et enfin cas d'usage au sein d'un business.

Ainsi, après avoir fait un tour à 360 degrés de cet écosystème, l'apprenant sera à même d'utiliser et de tirer profit du Web3 au sein de son entreprise ou dans son futur professionnel.

Durée totale de la formation : 7 heures ;

: 7 heures ; Horaires de la formation : 7 heures sur une journée ;

: 7 heures sur une journée ; Format : présentiel ou visioconférence ;

: présentiel ou visioconférence ; Coût de la formation : 499 €.

La Blockchain Business School est certifiée Qualiopi, une marque officielle délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français d'accréditation (Cofrac). Elle vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences, et à permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.

À ce titre, la Blockchain Business School propose un large éventail de solutions permettant aux apprenants de financer la formation de leur choix. Soulignons d'abord que pour l'ensemble des modules proposés, il est possible de régler le tarif correspondant en plusieurs fois (2,3 ou 4 fois) sans frais. Par ailleurs, les détenteurs de NFT des collections Cassigneul, Dogami, Nephel, Between Lines et Billy peuvent prétendre à une réduction de 5 % sur le coût de leur formation.

💡 Concernant les aides disponibles en fonction de votre statut professionnel, sachez qu'il est possible d'en cumuler plusieurs dans certaines situations.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, la Blockchain Business School est éligible à certaines aides auprès des 4 organismes suivants : les Opérateurs de compétences (OPCO), le Compte Personnel de Formation (CPF), Pôle Emploi et le conseil régional de votre région.

Les OPCO sont des organismes agréés par l'État créés dans l'optique de favoriser l'évolution professionnelle des salariés des entreprises comprenant moins de 50 personnes. Aujourd'hui, on dénombre 11 OPCO, chacun opérant dans une branche différente. Par ailleurs, chacun d'entre eux a des critères de prise en charge spécifiques, c'est pourquoi il est conseillé de se rapprocher du vôtre pour obtenir davantage d'informations à ce sujet.

Concernant le CPF, le solde de celui-ci dépendra directement de votre passé professionnel. Vous pouvez contacter directement la Blockchain Business School afin qu'elle vous guide dans les démarches à effectuer à cet effet.

En tant que demandeur d'emploi, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller afin de déterminer si Pôle Emploi peut vous aider financièrement dans le cadre des formations proposées par la Blockchain Business School.

Enfin, les dispositifs d'aides financières régionaux dépendent directement de la région dans laquelle vous habitez. C'est pourquoi il sera nécessaire de vous rapprocher de cette dernière afin d'évaluer dans quelle mesure vous pouvez prétendre à certaines aides. Encore une fois, les équipes de la Blockchain Business School se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans l'ensemble de ces démarches.

Notre avis sur la Blockchain Business School

Vous l'avez compris, la Blockchain Business School ambitionne clairement de se positionner comme le leader des formations axées sur le Web3 et la blockchain. Au vu de l'actualité, il est indéniable que la France soit en passe de devenir l'une des principales plaques tournantes de cet écosystème novateur, notamment grâce à son cadre réglementaire clair.

Malgré tout, les rapports sont sans appel : chaque année, les offres d'emploi relatives au secteur du Web3 croissent de manière impressionnante, encore plus que le secteur technologique, déjà pourtant bien lancé lui aussi. Une étude de PwC prévoyait, à titre d'exemple, plus de 40 millions d'emplois dans le secteur blockchain d'ici 2030.

C'est pourquoi il est essentiel que des acteurs comme la Blockchain Business School puissent faire émerger les talents de demain, d'autant plus au sein même de la France.

Ses formations principales, que nous dénombrons actuellement au nombre de 3, permettent déjà à tout un chacun de maîtriser des éléments cruciaux du Web3 et donc mécaniquement du monde de demain. C'est pourquoi les apprenants de ces formations deviendront naturellement des professionnels recherchés grâce à leur bagage de compétences.

Dans l'optique de diversifier son offre de formations, la Blockchain Business School proposera une nouvelle formation axée sur la finance décentralisée au mois de septembre prochain. Totalement en ligne et proposée sur un format de 90 heures sur une période de 3 mois, cette formation fournira les fondamentaux attendus pour tout ceux qui souhaitent comprendre le fonctionnement de la DeFi, que cela soit dans le contexte d’un projet d’entreprise, d’une reconversion professionnelle, ou encore dans un objectif de stratégie d'investissement.

Portée par une équipe de talents ayant déjà fait leurs preuves, les formations proposées par la Blockchain Business School sont agrémentées d'interventions d'acteurs majeurs du secteur, notamment le directeur des opérations de 1inch, le PDG de Bubblemaps, la directrice d'exploitation d'Exaion (EDF Group) ou encore des membres d'entreprises telles que Ledger, Ubisoft, Coinhouse, Angle, The Sandbox et bien d'autres. Par ailleurs, l'école elle-même est parrainée par Sébastien Borget, le cofondateur de The Sandbox.

Rappelons par ailleurs que la Blockchain Business School est la première école française à proposer 2 cursus en alternance portant sur le milieu de la blockchain et pouvant donner accès à un large éventail de postes de premier plan tel que développeur blockchain, chef de projet blockchain, consultant blockchain, ingénieur blockchain ou encore responsable innovation IT.

