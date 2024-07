Résultats des élections législatives : incertitude en vue en Bourse ?

Les résultats des élections législatives françaises ont créé la surprise hier soir. Le Nouveau front populaire (NFP) est en effet arrivé en tête, devant la coalition présidentielle Ensemble, avec un Rassemblement national (RN) finalement arrivé en 3e place. L'Assemblée nationale française se trouve donc sans majorité nette, et les choix politiques à venir seront ardus pour le président Emmanuel Macron.

Les marchés, déjà hésitants en fin de semaine dernière, devraient donc réagir à ce nouveau paradigme. A commencer par la Bourse de Paris, qui perdait déjà 0,54% à l'ouverture ce matin. On se rappelle que lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, ce sont les valeurs bancaires qui avaient été particulièrement touchées, à l'instar de Société Générale, BNP Paribas ou encore le Crédit Agricole. Prudence également en vue sur les sociétés qui ont un lien avec l’État (Vinci, Eiffage, ADP notamment).

Du côté européen, bien que les résultats aient été une surprise, ils ont cependant confirmé le scénario d'une France sans majorité absolue. Il est donc probable que les marchés européens ouvrent proches de l'équilibre ce lundi 8 juillet.

