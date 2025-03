« Mettons fin à la FED » : Elon Musk vise la Réserve fédérale des États-Unis

Elon Musk poursuit sa croisade contre les dépenses publiques et s’attaque désormais à la Réserve fédérale. Lors d’un événement au Wisconsin, il a déclaré vouloir « mettre fin à la FED », dénonçant une institution inefficace et coûteuse.

Elon Musk veut mettre fin à la Réserve fédérale des États-Unis

Un des grands alliés de Donald Trump dans sa campagne présidentielle a été Elon Musk, PDG de Tesla et Space X, si bien qu'avant même son arrivée à la Maison-Blanche, Trump avait annoncé la création du Department of Government Efficiency (DOGE), confié à Elon Musk et Vivek Ramaswamy, avec pour mission de réduire de 2 000 milliards de dollars les dépenses publiques.

Au mois de février, Elon Musk évoquait un potentiel audit des réserves d’or de Fort Knox, non inspectées depuis 1974. Au mois de mars, il révèle avoir identifié 14 « ordinateurs à argent magique » capables d’émettre des paiements sans contrepartie. Ces révélations ont ravivé les critiques sur les gaspillages de l’administration étatsunienne et légitime un peu plus le rôle du DOGE.

Cette nuit, lors d’un rassemblement organisé en amont de l’élection du juge de la Cour suprême du Wisconsin, Elon Musk a été interrogé sur son opinion concernant la Réserve fédérale (FED). Il a répondu :

End the FED!

Traduisible en français par « Mettons fin à la FED », cette phrase est souvent employée par ceux qui dénoncent les dérives qu’une entité chargée de l’émission monétaire peut engendrer et entretenir, comme l’Effet Cantillon.

Le DOGE poursuit sa mission de réduction des dépenses publiques

Par la suite, Elon Musk développa sa réponse en comparant le Conseil de la FED à une « Magic 8 Ball », ce jouet pour enfants auquel on pose une question et qui donne une réponse aléatoire après l’avoir secoué. Il précise qu’environ 20 000 personnes travaillent à la FED, avant d’ajouter qu’une Magic 8 Ball coûte moins cher.

Il enchaîna ensuite sur les objectifs du DOGE, affirmant que sa mission est de réduire les dépenses du gouvernement, confronté à un déficit de 2 000 milliards de dollars et à un paiement des intérêts de la dette nationale désormais supérieur au budget de la défense des États-Unis.

Évidemment, Bitcoin peut représenter une solution. Non pas pour les gouvernements, mais pour les individus souhaitant se protéger d’un éventuel défaut sur la dette de leur pays, une dette qui dépasse 36 000 milliards de dollars aux États-Unis et 3 400 milliards d’euros en France.

Les propriétés de réserve de valeur du BTC en font un actif anti-fragile, utile en période de crise. Par ailleurs, la blockchain Bitcoin, sécurisée par le consensus de Nakamoto, garantit sa sécurité, sa décentralisation et, par conséquent, sa neutralité, une qualité précieuse dans un monde de plus en plus polarisé.

Concernant la réserve stratégique en Bitcoin des États-Unis, bien que le décret exécutif ait été signé, nous sommes toujours dans l’attente de sa création officielle, c’est-à-dire du transfert effectif des BTC depuis le Département de la Justice vers la réserve nationale.

