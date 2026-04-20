En seulement 2 jours, ce trader transforme 575 dollars en plus d'1 million avec ce memecoin

Alors que le Bitcoin manque clairement de dynamisme, serions-nous en train de voir ressurgir une période propice aux memecoins ? Quoi qu’il en soit, le token ASTEROID vient de créer quelques fortunes crypto en un temps record, et à partir de sommes initiales dérisoires. On fait le point…

Le memecoin ASTEROID explose de 300 000 % durant le week-end

Pour obtenir une bonne recette de memecoin, il faut bien penser à mélanger un petit animal mignon et assez connu, une histoire qui fasse vibrer sa communauté, un token avec plein (plein) de zéros après la virgule et - cerise sur le gâteau - une petite intervention d'Elon Musk.

Une liste que le memecoin ASTEROID semble cocher dans son intégralité, suite à sa mise en lumière sur le réseau X dans le cadre d'une publication d'un certain Glenn Beck faisant référence à une liste de questions qu'une jeune fille atteinte d'un cancer incurable - décédée au mois de janvier - rêvait de poser en personne à Elon Musk.

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Parmi ces dernières figure en 8e position le fait de « choisir Asteroid (l'indicateur de microgravité en forme de Shiba Inu qu'elle a conçu pour la mission Polaris Dawn) comme mascotte de SpaceX ». Ce à quoi Elon Musk va finir par répondre jeudi dernier par un évasif, mais très remarqué : « je répondrai sous peu ».

Il n'en fallait bien évidemment pas plus pour exciter les amateurs de volatilité, et faire exploser presque aussitôt le cours du memecoin ASTEROID - pourtant largement inactif depuis son lancement en septembre 2024 - de plus de 70 000 % en moins de 24 heures... et de 300 000 % à l'heure actuelle.

Le memecoin ASTEROID explose à la hausse suite à une publication sur X

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De nouveaux crypto-millionnaires, mais pas uniquement...

Une affaire dont les origines remontent au 17 avril, lorsque ce token affichait un prix inférieur à 0,0000001 dollar. De quoi initier de belles opérations de trading pour les plus rapides à réagir, comme par exemple cet investisseur qui a placé 1 ETH sur ce coup de poker, pour finalement récolter 500 000 dollars en tout juste 3 heures, selon les données d'Arkham Intelligence.

Ce trader transforme 1 ETH en 500 000 dollars

À ce moment, le token ASTEROID affichait déjà un prix proche de 0,00005 dollar. Et il allait encore continuer à monter, pour finalement se positionner aux alentours de 0,00035 dollar au moment d'écrire ces lignes, soit encore une hausse supplémentaire de 600 %.

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De quoi permettre à un autre trader de transformer une mise initiale de 575 dollars en plus d'1 million de dollars sur une période de seulement 48 heures, selon le compte Lookonchain sur le réseau X. Mais tout le monde n'a apparemment pas eu cette chance...

Il y a 80 jours, le trader 0x5811 a dépensé 542 dollars pour acheter 7,43 milliards de tokens ASTEROID. Juste un jour avant qu'il n’explose à la hausse, il les a revendu pour 405 dollars, encaissant une perte de 137 dollars. Aujourd’hui, cela représente plus de 2,6 millions de dollars. Lookonchain

Bien évidemment, la forte volatilité actuelle du token ASTEROID ne représente absolument pas l'assurance de réaliser des bénéfices, en particulier si l'on se fie au site CoinGecko qui indique en avertissement sur sa page officielle que « le créateur du contrat peut apporter des modifications, comme désactiver les ventes, modifier les frais, créer ou transférer des tokens... ».

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Sources : Glenn Beck, Arkham, Lookonchain

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