Comment acheter un memecoin ?

Vous souhaitez acheter un meme coin non disponible sur les plateformes comme Binance ? Suivez ce guide pour connaître toutes les étapes à suivre pour acheter n'importe quel memecoin sur la blockchain Solana.

Avertissement Les memecoins sont des cryptomonnaies spéculatives sans fondamentaux solides ni réelle utilité. La valeur des meme coins repose souvent sur la spéculation, les tendances et l'effet de mode, ce qui les rend extrêmement volatils. Investir dans ces actifs comporte un risque très élevé, avec une forte probabilité de perte totale du capital. Cet article n'est pas un conseil financier, mais une simple explication des démarches pour les acquérir. Soyez prudents et n'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

Si vous souhaitez investir en crypto, il est plus prudent de vous orienter vers des actifs de référence. Ainsi, acheter du Bitcoin peut être un bon point de départ pour comprendre les bases de l'industrie crypto, avant d'explorer d'autres opportunités.

Solana, la blockchain privilégiée par les memecoins

Les meme coins se trouvent sur de nombreuses blockchains. Cependant, Solana s'est imposée comme la blockchain de prédilection pour les memecoins grâce à ses frais de transaction extrêmement bas, sa vitesse de traitement élevée et la multitude de protocoles compatibles. C’est pourquoi ce guide se concentre spécifiquement sur l’achat de memecoins sur Solana.

Avant de détailler toutes les étapes à suivre pour acheter des memecoins, voici un résumé rapide des actions à effectuer :

Acheter du SOL sur une plateforme sûre et pratiquant de faibles frais comme Binance ;

Télécharger le portefeuille Phantom sur son navigateur ;

Transférer les SOL acquis sur Binance vers le wallet Phantom ;

Se rendre sur la plateforme GMGN et y lier son wallet Phantom ;

Acheter le meme coin souhaité sur GMGN.

Voici maintenant tous les détails sur les étapes à suivre pour acquérir des meme coins 👇

Acheter du SOL sur Binance

La première étape consiste à acquérir de la cryptomonnaie SOL de la blockchain Solana, car elle servira à payer les frais de transaction et acheter des memecoins.

Pour ce faire, il est recommandé de passer par une plateforme fiable avec de faibles frais, à l'image de Binance. Pour acquérir des SOL via Binance, commencez par y créer un compte gratuitement.

Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au monde

Une fois votre compte créé et votre identité vérifiée (procédure KYC), suivez ces étapes simples :

Accédez à l’onglet « Acheter des cryptos » puis sélectionnez « Dépôt de fiat » ; Suivez les instructions de Binance pour déposer des euros, soit par carte bancaire, soit par virement bancaire ; Une fois les fonds crédités sur votre compte Binance, rendez-vous dans l’onglet « Achat et vente » ; Indiquez soit le montant en euros que vous souhaitez investir dans le SOL, soit la quantité de SOL que vous souhaitez acheter ; Assurez-vous de sélectionner le solde disponible dans votre « EUR Portefeuille Spot », puis validez votre transaction en cliquant sur « Acheter SOL ».

Besoin de plus d'informations ? Voici notre guide pour acheter du Solana

Configurer un wallet Phantom

Pour acheter des meme coins, il est essentiel de disposer d'un wallet compatible avec les principales plateformes. Sur la blockchain Solana, le wallet Phantom est fortement recommandé en raison de sa popularité et de sa simplicité d'utilisation. Vous devrez également y transférer vos SOL, une étape qui sera détaillée dans la suite du guide.

Voici les étapes à suivre pour configurer un wallet Phantom :

Téléchargez et installez l'extension de navigateur Phantom depuis le site officiel (phantom.app) ;

Créez un nouveau wallet en suivant les instructions indiquées ;

Notez bien votre phrase de récupération (seed phrase) et conservez-la en lieu sûr.

Lisez notre avis et test complet de Phantom pour en savoir plus

Transférer vos SOL de Binance vers Phantom

Maintenant que votre wallet Phantom est opérationnel, voici les étapes à suivre pour y recevoir des SOL depuis Binance :

Accédez à votre wallet Phantom, cliquez sur le bouton Recevoir puis cliquez sur l'onglet Solana. Copiez ensuite votre adresse. Si vous passez par un téléphone, utilisez le QR code ;

Sur Binance, allez dans l’onglet Vue d'ensemble du portefeuille, cliquez sur le bouton Retrait puis sélectionnez SOL comme cryptomonnaie ;

Renseignez ensuite l’adresse Solana de votre wallet Phantom et sélectionnez le réseau Solana ;

Confirmez le montant à envoyer et vérifiez les détails avant de valider la transaction en cliquant sur Retrait.

Relier son wallet à la plateforme GMGN

Maintenant que vos SOL sont sur votre wallet Phantom, vous allez pouvoir utiliser une plateforme dédiée au trading de meme coins comme GMGN. Cette plateforme propose une interface claire et offre de nombreuses options afin de passer des ordres.

GMGN : la plateforme pour acheter des meme coins facilement

En plus de la blockchain Solana, GMGN est aussi compatible avec les blockchains Tron, Base et Ethereum. En ce qui concerne Solana, GMGN agrège tous les meme coins créés sur la plateforme Pump.fun et apporte de nombreuses informations sur les tokens comme le nombre de holders, la présence de bots, les réseaux sociaux du token, etc.

Voici les étapes à suivre pour créer un compte sur GMGN :

Se rendre sur le site de GMGN et cliquer sur le bouton Connect en haut à droite ;

Cliquer ensuite sur Sign In With Wallet (il est possible de relier un compte Telegram à GMGN pour accéder à des fonctionnalités avancées) ;

Sélectionnez ensuite Phantom, autorisez la connexion depuis votre portefeuille puis confirmez la connexion ;

Maintenant, votre portefeuille Phantom sera relié à GMGN et vos SOL peuvent être utilisés pour acheter des memecoins.

Acheter un meme coin depuis GMGN

Lorsque vous souhaitez acheter un memecoin sur GMGN, 2 options s'offrent à vous : rechercher le token avec son nom (au risque de tomber sur un autre token au même nom) ou rechercher le token avec l'adresse de son smart contract.

Il existe de nombreux moyens de trouver l'adresse du smart contract d'un memecoin, le plus sûr étant de se référer à sa page sur Pump.fun (si celui-ci a été lancé depuis cette plateforme). Sinon, il est probable que le smart contract soit partagé sur les réseaux sociaux (cela comporte le risque qu'il s'agisse d'une copie).

Si un memecoin est assez populaire, à l'image du PNUT ou du BONK, une recherche via le nom du token sera suffisante (le 1er résultat sera le token avec la liquidité la plus importante). Ici, plusieurs tokens dénommés PNUT apparaissent, et seul le 1er est celui qui nous intéresse :

Néanmoins, s'il s'agit d'un memecoin avec une faible capitalisation, il est préférable de connaître l'adresse de son smart contract. Avec cette méthode, l'exact token recherché sera affiché, ici le PNUT uniquement :

Une fois que vous avez trouvé le memecoin souhaité, il suffit de renseigner le montant en SOL de votre achat dans l'encart à droite puis de cliquer sur « Buy X SOL ».

Il est aussi possible de placer un ordre limit en cliquant sur « Buy Dip » puis d'indiquer le prix où votre ordre sera exécuté. Pour vendre le memecoin, les manipulations sont similaires et se font dans l'onglet « Sell ».

Notez qu'il est préférable de laisser l'option automatique pour le slippage, sans quoi votre ordre pourrait ne pas passer. Pour les memecoins avec une liquidité très faible, le slippage sera extrêmement élevé, de l'ordre de 30 à 40 %.

À savoir avant d'acheter des memecoins

Si vous envisagez d'investir dans des memecoins, il est crucial de prendre certaines précautions et de réaliser quelques vérifications au préalable.

Cependant, même en suivant ces conseils, les memecoins restent des actifs hautement spéculatifs et même si tout semble sécurisé et prometteur, leur prix peut brutalement s'effondrer.

Voici quelques vérifications à effectuer (toutes peuvent se faire depuis la plateforme GMGN).

Liquidité suffisante : Assurez-vous que le memecoin dispose d’une liquidité minimale de 15 000 dollars pour les nouveaux tokens, et de 100 000 dollars pour ceux ayant une capitalisation plus importante. Une faible liquidité peut rendre la vente difficile et amplifier les variations de prix rapides.

Activité du token : Analysez le volume des transactions. Si les échanges (achats et ventes) sont rares, cela peut indiquer un manque d’intérêt ou une manipulation potentielle par un petit groupe de traders.

Présence sur les réseaux sociaux : Une communauté active et engageante est un bon signe. Cependant, méfiez-vous des projets uniquement soutenus par des bots ou des followers achetés.

Contrôle des développeurs : Vérifiez si le créateur a vendu ses tokens initiaux. Si celui-ci détient encore une grande partie de l’offre d’un memecoin à forte capitalisation, il pourrait provoquer une chute brutale en vendant ses tokens.

Concentration des holders : Une supply fortement concentrée entre quelques portefeuilles (top 10 holders) augmente le risque de voir le prix s’effondrer rapidement en cas de vente massive.

Audits de sécurité : Vérifiez que le smart contract a été audité. Des plateformes comme Pump.fun offrent une garantie sur certains memecoins (vérification des fonctions critiques comme mint, blacklist, ou burnt).

Présence d'insiders : Identifiez la proportion d'insiders (notifiés en rouge sur GMGN) dans les listes des traders et holders. Une présence excessive d'insiders indique un risque élevé de manipulation de marché.

Attention aux imitations : Lorsque vous recherchez un memecoin, assurez-vous qu’il s’agit bien du bon token. Vérifiez l’adresse du smart contract sur le site officiel ou les réseaux sociaux. Lorsqu'un memecoin devient populaire, il est aussi commun que des copies apparaissent pour tromper les investisseurs.

Perdu dans le monde des cryptos ? Rejoignez Cryptoast Academy, la communauté privée n°1 des investisseurs crypto

