Le géant Fidelity dépose une demande d’ETF Solana — Le SOL bientôt sur tous les marchés financiers ?

Fidelity a officiellement déposé une demande pour la création d'un ETF spot adossé à Solana (SOL) auprès de la SEC, par l'intermédiaire d’un réseau mondial de produits dérivés et d'échange, le Cboe. En rejoignant des acteurs comme Grayscale, VanEck ou Franklin Templeton, Fidelity renforce la compétition pour lancer le premier ETF spot sur Solana aux États-Unis.

ETF Solana spot : Fidelity passe à l’offensive

Le 25 mars 2025, le Chicago Board Options Exchange (Cboe) a soumis auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) un formulaire afin d’inscrire un ETF Solana spot proposé par Fidelity. Ce dépôt marque le début du processus réglementaire qui permettra, si validé, la cotation du fonds sur une bourse publique. Un enregistrement est également attendu prochainement pour finaliser la démarche.

Cette démarche fait suite à l’enregistrement, quelques jours plus tôt, du Fidelity Solana Fund dans l’État du Delaware, montrant les ambitions croissantes du gestionnaire d’actifs. Avec près de 6 000 milliards de dollars sous gestion, Fidelity montre sa volonté d’élargir son offre de cryptomonnaies au-delà de ses 2 précédents ETF spot sur le Bitcoin et l’Ether, qui ont connu un franc succès, ou encore les ETF Solana Futures, lancés quelques jours plus tôt.

JPMorgan estime que les ETF basés sur la crypto de Solana pourraient générer entre 3 et 6 milliards de dollars d’entrées nettes, en extrapolant les performances des ETF Bitcoin et Ethereum. Une telle performance pourrait positionner Solana comme une alternative crédible dans le marché des blockchains de nouvelle génération auprès des institutionnels, notamment grâce à sa rapidité et à ses faibles coûts de transaction.

L’écosystème Solana séduit bien au-delà des marchés financiers. Des initiatives telles que l’intégration de SOL sur Polymarket ou encore le lancement du fonds tokenisé BUIDL de BlackRock sur la blockchain Solana renforcent son adoption à grande échelle.

Source : Cboe

