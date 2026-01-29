Le géant de la finance Fidelity lance son stablecoin FIDD sur Ethereum

Le géant de la finance traditionnelle Fidelity annonce le lancement imminent d’un stablecoin natif adossé au dollar, nommé : Fidelity Digital Dollar (FIDD). Un token géré par sa filiale bancaire américaine qui sera rapidement disponible sur les principales plateformes d’échange de cryptomonnaies.

Le marché des stablecoins peut désormais se résumer à un avant et un après GENIUS Act, le cadre réglementaire adopté en juillet par les États-Unis afin de superviser leur émission et leur très étroite relation au dollar. Et cela n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les géants Circle (USDC) et Tether (USDT).

En effet, ce secteur jusque-là très largement dominé par ces 2 émetteurs s'ouvre progressivement à une multitude de nouveaux tokens - dont certains soutenus par des acteurs bancaires traditionnels - au point de représenter une cinquantaine de stablecoins lancés uniquement au cours de l'année dernière : 43 adossés au dollar... et seulement 2 sur l'euro.

Dans ce contexte, le géant américain de la gestion d'actifs Fidelity vient de confirmer son intention d'entrer dans cette course avec le lancement du stablecoin Fidelity Digital Dollar (FIDD) programmé pour début février. Un token émis sur la blockchain Ethereum, grande gagnante de l'adoption crypto des institutionnels actuellement en cours.

Chez Fidelity, nous croyons depuis longtemps au pouvoir de transformation de l’écosystème des crypto-actifs et avons consacré des années à la recherche et à la promotion des avantages liés aux stablecoins. En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan et pionnier dans le domaine, Fidelity occupe une position idéale pour offrir aux investisseurs une utilité on-chain via un dollar numérique. Mike O’Reilly, président de Fidelity Digital Assets

« La prochaine étape de l'évolution de notre plateforme crypto »

Dans les faits, l'émission de ce stablecoin implique plus spécifiquement la société Fidelity Digital Assets, une banque nationale agréée par le gouvernement fédéral américain, filiale de Fidelity.

Il sera échangeable à tout moment contre 1 dollar sur les plateformes de trading crypto internes de Fidelity - Fidelity Digital Assets, Fidelity Crypto et Fidelity Crypto for Wealth Managers -, mais également « sur les principales plateformes d’échange de cryptomonnaies ».

Le stablecoin FIDD ambitionne de répondre à la fois aux cas d'usage spécifiques des traders institutionnels, tout en devenant un outil de paiement on-chain accessible aux utilisateurs particuliers, avec une capacité de règlement ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Nous sommes ravis de lancer un stablecoin adossé à une monnaie fiduciaire à un moment où la clarté réglementaire s’accroît, afin de mieux répondre aux besoins de nos clients, d’offrir davantage de choix sur le marché et de contribuer à l’évolution vers un système financier plus efficace. Mike O’Reilly

Avec ce stablecoin, Fidelity entre dans le club VIP des « premières institutions financières traditionnelles à émettre [leur] propre dollar numérique », alors que la capitalisation du secteur s'envole au-delà des 300 milliards de dollars.

Source : Fidelity

