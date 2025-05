1,53 milliard de dollars : Goldman Sachs accentue son exposition aux ETF Bitcoin de BlackRock et Fidelity

À l’image des autres investisseurs institutionnels, Goldman Sachs renforce ses positions sur les ETF Bitcoin (BTC). Analysons l’exposition de la célèbre banque d’affaires.

Goldman Sachs achète toujours plus d’ETF Bitcoin (BTC)

Trimestre après trimestre, nous pouvons constater l’intérêt de Goldman Sachs pour les ETF Bitcoin (BTC) à travers ses déclarations d’investissement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Vendredi, la célèbre banque d’affaires a effectué un nouveau dépôt, dans lequel elle dévoile ses avoirs en date du 31 mars dernier.

Au total, Goldman Sachs possédait donc plus de 30,83 millions de parts de l’ETF IBIT de BlackRock à la fin du premier trimestre, soit une valeur à ce moment-là de plus de 1,44 milliard de dollars. Au trimestre précédent, les avoirs de la banque sur cette position s’élevaient alors à plus de 24 millions de parts, pour près de 1,28 milliard de dollars.

Par ailleurs, Goldman Sachs détient également des parts de l’ETF FBTC de Fidelity, qui est à ce jour le 2e plus grand fonds de sa catégorie en matière de capitalisation. En l’occurrence, la banque en détient près de 3,5 millions de parts, pour 250 millions de dollars environ. Ici, notons que c’est plus ou moins 1 million de parts qui ont été cédées en comparaison du dernier trimestre de 2024.

💡 Comment investir dans un ETF Bitcoin en France ?

Du côté des ventes également, Goldman Sachs s’est séparée de ses parts de GBTC, l’ETF Bitcoin de Grayscale dont elle détenait encore l’équivalent de 3,64 millions de dollars au 31 décembre.

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

L’ETH à la traîne

En ce qui concerne l’ETH, c’est plutôt Fidelity qui semble avoir la préférence de la banque d’affaires. Et pour cause, sur une exposition à hauteur de 233,3 millions de dollars, les parts de l’ETF de Fidelity pèsent plus de 61 %.

Notons toutefois que, de manière générale, la position a été réduite sur les ETF associés à la 2e plus grande cryptomonnaie du marché. En effet, les 6 millions de dollars de parts de l’ETF de Grayscale ont été cédés, et si celles pour le fonds de Fidelity n’ont que peu bougé, l’exposition à l’ETHA de BlackRock a été réduite de plus de 30 %.

Tandis que l’ETH regagne un peu de terrain depuis quelques jours, l’évolution des investissements de Goldman Sachs pourra être analysée de nouveau à la fin du trimestre en cours.

👉 Dans l’actualité également — BlackRock alerte sur les risques liés à l’informatique quantique qui pèsent sur le Bitcoin

Plus largement, nous constatons aussi qu’au fil du temps, Goldman Sachs se recentre sur un nombre réduit d’acteurs. Pour Bitcoin par exemple, ils ne sont maintenant plus que 2 émetteurs à se concurrencer au sein du portefeuille de la banque d’affaires, là où ils étaient encore 7 au 3e trimestre de 2024.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le BTC s’échange à un prix de 103 800 dollars, en baisse de 0,8 % sur 24 heures, tandis que le prix de l’ETH est de 2 540 dollars, en hausse de 0,47.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : SEC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital