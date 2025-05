BlackRock alerte sur les risques liés à l'informatique quantique qui pèsent sur le Bitcoin

Alors que l’année 2025 a été désignée “Année internationale de la science quantique”, le gestionnaire d’actifs BlackRock s'inquiète sur les dangers à venir pour le Bitcoin. Il a ainsi revu en profondeur le prospectus expliquant les risques de son ETF Bitcoin, l'iShares Bitcoin Trust.

Bitcoin : la menace quantique détaillée par BlackRock

Faut-il s'inquiéter pour le Bitcoin ? BlackRock a mis à jour le prospectus de son fonds ETF iShares Bitcoin Trust, qui suit le cours de la première cryptomonnaie au monde et avait battu des records à sa sortie. La section consacrée aux risques liés à l’informatique quantique a été étoffée, et évoque désormais plus explicitement les conséquences potentielles d’une rupture technologique.

Alors que le texte mentionnait déjà le risque potentiel des « avancées en mathématiques, géométrie algébrique et informatique quantique », la nouvelle version développe cette idée en soulignant comment ces technologies pourraient compromettre les algorithmes cryptographiques qui assurent la sécurité de la blockchain Bitcoin. Le changement a été remarqué par les analystes de Bloomberg, James Seyffart et Eric Balchunas. Sur le réseau X, James Seyffart a minimisé la portée du message :

Ce ne sont que des avertissements de base. Ils doivent souligner tout ce qui pourrait mal tourner pour un produit ou un actif sous-jacent. C’est parfaitement standard.

🪙 Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les ETF Bitcoin (BTC)

Mais il faut savoir que, dorénavant, la section sur les risques s'étend des pages 16 à 65 du prospectus. En plus des menaces quantiques, elle traite aussi des mesures de répression réglementaire, de la volatilité, de l’empreinte écologique et énergétique du minage et de la concentration du matériel en Chine.

Le timing n’a rien d’anodin : l’année 2025 a été déclarée Année internationale des sciences et technologies quantiques par les Nations Unies, et les investissements dans ce domaine explosent. Des géants comme IBM, Microsoft, ou encore Alibaba y injectent des milliards de dollars, dans l’espoir de révolutionner à la fois l’intelligence artificielle, la recherche médicale… et la cryptographie. BlackRock n’est pas le premier à s’inquiéter de cela.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Une menace encore théorique, mais prise au sérieux

Mais quels sont, concrètement, les risques des calculs quantiques sur la blockchain ? Le cœur du problème réside dans l’algorithme ECDSA, utilisé pour signer les transactions Bitcoin, qui est vulnérable à l’algorithme de Shor. Si un ordinateur quantique suffisamment puissant voyait le jour, il pourrait en théorie retrouver une clé privée à partir d’une clé publique, mettant ainsi en péril des millions de portefeuilles.

Pour l’instant, cette menace reste purement théorique : les machines actuelles ne disposent pas encore de la puissance nécessaire pour casser les algorithmes de chiffrement de Bitcoin. Il leur faudrait beaucoup plus de qubits.

Mais en avril dernier, une autre société s'était intéressée à la question : Project Eleven. Spécialisée dans l’informatique quantique, la start-up a ainsi lancé le « Q-Day Prize », un défi offrant 1 bitcoin à toute équipe capable de casser une clé cryptographique elliptique (ECC) de Bitcoin.

🗞️ 1 BTC offert à qui parviendra à briser la cryptographie Bitcoin

Selon Pierre-Luc Dallaire-Demers, professeur à l’Université de Calgary, un risque crédible ne devrait pas émerger avant cinq à sept ans. Mais l’intensification des recherches, le développement de nouveaux algorithmes comme celui de Shor, ou encore les investissements colossaux des GAFAM, commencent à convaincre même les acteurs les plus institutionnels de s’y préparer dès aujourd’hui.

Acheter du Bitcoin avec Coinhouse

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital