Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

Existe-t-il un ETF Bitcoin en Europe ? Quel est le cadre règlementaire applicable pour un tel outil d'investissement ? Intéressons-nous au sens de l’appellation « ETF Bitcoin » en Europe, notamment sur l'importance de la règlementation derrière un ETF.

C'est quoi un ETF ?

Comprendre les ETF et leur règlementation en Europe

Les ETF ou Exchange-Traded Funds sont des fonds qui fonctionnent à peu près comme des fonds traditionnels. Les ETF offrent une exposition à une grande variété de classes d'actifs et de marchés de niche, mais sont, à la différence des fonds traditionnels, particulièrement simples d’accès pour les investisseurs individuels. En effet, les ETF se négocient en Bourse et cotent en continu.

Pour être plus précis, l'une des principales différences entre un fonds traditionnel et un ETF est que les ETF peuvent être achetés ou vendus en continu en cours de journée, comme les actions, tandis que les fonds traditionnels ne peuvent être achetés qu'une fois par jour ou par semaine sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI ou « Net Asset Value » en anglais).

De plus, l’investissement au sein d’un fonds traditionnel impose parfois un montant minimum ainsi que des frais généralement plus élevés.

Le cadre particulier des OPCVM (appelés aussi fonds UCITS)

En Europe, les ETF sont fortement règlementés par le cadre européen de la directive OPCVM IV : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (UCITS IV en anglais). Les ETF européens sont ainsi soumis à un spectre de règlementations, allant des règles concernant leur établissement et leurs opérations quotidiennes aux règles régissant leur commercialisation et leur distribution.

Le cadre UCITS constitue un cadre règlementaire unique conçu avant tout pour protéger les intérêts des investisseurs en Europe.

En effet, en vertu de la directive UCITS, les ETF sont soumis à des exigences bien définies, notamment :

des directives d'investissement claires (et en particulier l’impossibilité d’investir sur des produits non régulés) ;

(et en particulier l’impossibilité d’investir sur des produits non régulés) ; des ratios de diversification ;

; une gestion rigoureuse des risques et des limites d’investissement ;

une transparence des informations ;

; l'utilisation d'une banque dépositaire indépendante.

L’utilisation d’un dépositaire indépendant est particulièrement importante, car elle garantit que les actifs du fonds ne peuvent être saisis pour payer les créanciers du gestionnaire d’actifs, en cas de difficultés financières. En clair, en cas de faillite du gestionnaire, les clients sont garantis de retrouver leurs actifs. Il est en outre interdit à un dépositaire (ou à son délégué) de réutiliser pour son propre compte les actifs qu’il détient en dépôt.

Il est également important de noter que :

le cadre règlementaire très strict qu’est le cadre UCITS est le plus haut standard en termes de règlementation pour un fonds en Europe ;

le fait d’être UCITS est une condition nécessaire pour un fonds pour être éligible aux principales enveloppes d’investissement en Europe, dont l’Assurance Vie ou le Plan Épargne Retraite en France ;

Bien qu’initialement mis en place pour protéger les investisseurs européens, le cadre UCITS, étant l'un des cadres le plus solide et strict dans le monde, est également plébiscité par les investisseurs asiatiques et sud-américains.

Types d'ETF et styles d'investissement

Les ETF peuvent être gérés activement ou passivement, dans le premier cas, un gestionnaire de portefeuille prend activement des décisions, tandis que dans le second cas, la stratégie consiste simplement à suivre un indice plus ou moins complexe.

Les ETF permettent en particulier d’isoler et suivre une niche identifiée du marché. Par exemple, les ETF thématiques visent à identifier les tendances transformationnelles à long terme (« mégatendances ») et les investissements susceptibles d'en tirer profit si elles se concrétisent…comme dans le cas de l'industrie crypto.

Pourquoi se concentrer sur une mégatendance ? Plutôt que de se concentrer sur des entreprises ou des secteurs spécifiques, l'investissement thématique vise à prédire les tendances à long terme sur le marché.

Par conséquent, en une seule transaction, les investisseurs ont l’opportunité de capter le potentiel d'un ou plusieurs thèmes / de mégatendances susceptibles de changer ou d’être à l’origine d’une nouvelle industrie. Il s'agit d'un outil permettant de personnaliser facilement tout portefeuille et de devenir une source supplémentaire de diversification.

Peut-on investir dans un ETF Bitcoin ?

Les investisseurs ont aujourd'hui plus de moyens que jamais d'investir dans le Bitcoin. Outre l'achat direct de bitcoins, les investisseurs cherchent également d’autres moyens issus de la finance traditionnelle pour bénéficier d’une exposition au Bitcoin.

Malgré le contexte récent difficile pour les cryptomonnaies, l'intérêt pour le bitcoin et l'économie blockchain ne cesse de croître, et les options d'investissement dans l'écosystème du Bitcoin ne cessent de se multiplier.

Pour le Bitcoin, les premières initiatives sont venues du côté des ETC et ETN.

Les Exchange Traded Certificates (ETC) et les Exchange Traded Notes (ETN)

Les ETC et les ETN sont des titres de créance échangés en Bourse. Les émetteurs de ces titres de créance (banques d’investissement par exemple) s’engagent à verser le rendement de l’indice sous-jacent.

De nombreux contrats et notes existent autour du Bitcoin, cependant, ils peuvent présenter un risque de contrepartie élevé, et ne suivent pas la règlementation UCITS et ainsi ne sont pas nécessairement disponibles dans les comptes titres et les assurances vie.

Qu’en est-il du côté ETF ?

Les ETF (Exchange Traded Funds) Bitcoin

Compte tenu du plus fort degré de protection et de transparence, la demande est très forte, mais le sujet est plus complexe. En effet, comme exposé dans la première partie, un Exchange-Trade Fund (ETF) est nécessairement un fonds UCITS, ce qui impose certaines contraintes.

Le cadre UCITS impose en particulier une diversification des actifs, d’où l’impossibilité aujourd’hui de trouver un ETF pur Bitcoin en Europe…

Cependant, Melanion Capital a mis en place un ETF thématique Bitcoin qui est le premier fonds UCITS de ce type au monde.

Qu’apporte le cadre UCITS à un ETF Bitcoin ?

Sécurité : un ETF UCITS présente plusieurs niveaux de sécurité. Il doit être négocié sur un marché autorisé et règlementé par un régulateur européen (comme l'AMF) et respecter toutes les règles de la directive OPCVM.

Simplicité : Pas de portefeuilles de cryptomonnaies, d'entités offshore, de bourses sujettes au piratage, ni de montant minimum d'investissement.

Risque de contrepartie minimal : les actifs sont détenus par une entité indépendante, règlementée et non par le gestionnaire d'investissement.

Éligibilité aux enveloppes d'investissement traditionnelles fiscalement avantageuses telles que l'assurance vie et les plans de retraite.

Existe-t-il des moyens aujourd’hui de concilier UCITS, ETF et Bitcoin ?

La réponse est oui. Melanion Capital a créé le premier ETF UCITS au monde sur la thématique Bitcoin.

Comment cela a-t-il été possible ? Melanion Capital a créé une méthodologie unique et innovante permettant de maximiser l'exposition à n’importe quel indice de référence donné via des actions.

Cette méthodologie consiste à pondérer les actions en fonction de leurs Beta (sensibilité) par rapport à l’indice de référence pour tenter de le suivre le plus fidèlement possible. Melanion a appliqué cette méthodologie au Bitcoin pour lancer son ETF : le Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF.

Une présentation détaillée de cet ETF et de sa méthodologie fera l’objet d’un prochain article.

Cet article a été rédigé par Cyril Sabbagh, Managing Director chez Melanion Capital et designer de cet ETF

