S'exposer au Bitcoin autrement : l'ETF Bitcoin Actions de Melanion Capital

Existe-t-il un ETF permettant de s’exposer à la thématique Bitcoin dans un cadre réglementé et au sein d’enveloppes régulées telles que l’Assurance Vie ou le Plan Epargne Retraite ? La réponse est Oui. Melanion Capital, société de gestion française, tournée vers l’innovation, a été la première société au Monde à créer un tel produit. On vous dévoile dans cet article tous les secrets de ce produit d’investissement unique en son genre.

La philosophie derrière l’ETF Bitcoin Actions de Melanion Capital

Le Bitcoin (BTC) apparait pour beaucoup comme une révolution à la finance mondiale, mais son accès est aussi considéré par certains comme complexe : complexité technique, risque de hack des portefeuilles, accès via des plateformes offshore.

Partant de ce constat, Melanion Capital a cherché à construire un produit permettant au travers d’un produit règlementé de s’exposer à la thématique Bitcoin.

Le but était donc de trouver une solution d’investissement à même de combler le fossé entre la finance traditionnelle et les actifs numériques tout en les conciliant.

Melanion s’est alors tournée pour la partie finance traditionnelle vers le cadre des fonds UCITS, cadre règlementaire strict et de référence pour les fonds en Europe. En effet, ce cadre, de par son exigence, permet une éligibilité à toutes les enveloppes régulées traditionnelles telles que l’assurance-vie, compte-titres, plans épargne retraite.

👉 Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

Melanion voulait également pouvoir proposer un produit simple d’accès et c’est l’ETF qui lui a semblé le produit le plus approprié.

Proposer un ETF UCITS autour du Bitcoin avait donc l’intérêt de permettre à un investisseur lambda de s’exposer à cette thématique en logeant le produit dans les enveloppes traditionnelles qu’il a l’habitude de manipuler.

En revanche, créer un tel produit constitue un défi de taille à relever, car, le Bitcoin n’étant pas un actif régulé, l’ETF de Melanion, pour être UCITS, ne peut investir dans le Bitcoin de manière directe.

Après plusieurs années de recherche et développement et de très nombreux échanges avec les différents régulateurs, Melanion Capital a créé et lancé fin 2021, le Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF (ex. Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF), le premier ETF UCITS au Monde sur la thématique Bitcoin.

Comment a-t-elle fait ? De quoi se compose le produit ?

La méthodologie

Quel est son principe général ?

Un ETF, pour être UCITS, doit investir dans des actifs régulés. Or, le Bitcoin n’est pas un actif régulé en Europe. Melanion s’est donc tournée vers des actifs « proxy » qui pourraient lui permettre d’approcher les comportements du Bitcoin tout en étant des actifs régulés et le choix s’est porté sur les actions de l’écosystème Bitcoin. En effet cet écosystème qui ne fait que croître offre également une diversité intéressante de sociétés qui y sont liées, permettant ainsi de répondre à une autre contrainte du cadre UCITS : la diversification.

En parallèle, Melanion Capital a développé un modèle quantitatif pour construire un portefeuille diversifié destiné à maximiser l'exposition à n’importe quel un indice de référence donné à partir d’actifs traditionnels donnés. Ce modèle intitulé « Maximum Benchmark Exposure Portfolio » appliqué au cas qui nous intéresse consiste à trouver le portefeuille d’actions (de l’écosystème crypto) dont le comportement s’approche le plus du comportement du Bitcoin.

Les résultats de l’étude ont permis de conclure que la pondération et la sélection optimales des actions composant le portefeuille devaient se faire en fonction de leurs Bêta (la sensibilité historique) par rapport à l’indice de référence (ici le Bitcoin)

En maximisant la sensibilité du portefeuille d’actions au Bitcoin, cette méthodologie originale permet d'obtenir une exposition sur la thématique Bitcoin sans investissement direct dans le Bitcoin ou les cryptomonnaies.

Quel est l’univers d’investissement ?

Les actions de l’univers d’investissement de cet ETF sont celles de sociétés cotées en Europe ou en Amérique du Nord et dont les revenus relèvent de l'un des segments suivants.

Gestion d'actifs et trading de cryptomonnaies

Fourniture de produits et services de gestion d'actifs et de trading liés aux cryptomonnaies.

« Crypto Banking » et services associés

Fourniture de services bancaires, de garde et de services associés liés aux cryptomonnaies à des clients particuliers et institutionnels.

Minage de cryptomonnaies et fourniture de matériel de minage de cryptomonnaies

Exploitation de pools ou d'infrastructures de minage de cryptomonnaies, ou fourniture de matériel et d'équipement pour l'exploitation d'activités de minage.

Technologie blockchain

Fourniture de technologie blockchain, de logiciels ou de conseils.

Entités ayant des actifs en cryptomonnaies dans leur bilan

Les entreprises doivent avoir au moins 10 millions de dollars américains alloués aux cryptomonnaies dans leur bilan, soit sous forme de liquidités et de créances, soit sous forme d'actifs d'investissement.

Critères de sélection des actions

Critères de capitalisation et de liquidité

Toutes les actions de l’univers doivent être listées au sein d’une Bourse régulée européenne ou nord-américaine. Les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars américains sont exclues de la sélection finale. Les actions de l’univers retenues doivent avoir un volume d’échange quotidien moyen d’au moins 500 000 dollars.

Sélection et pondération des actions

Melanion sélectionne parmi les valeurs respectant les critères précédents les 30 actions ayant la plus forte sensibilité historique (le plus fort Bêta historique) par rapport au cours du Bitcoin.

La pondération, et c’est une des originalités du produit, n’est pas la même pour les 30 actions ou ne se fondent pas sur la capitalisation de marché : elle est liée à la sensibilité des actions au cours du Bitcoin. Plus cette sensibilité sera élevée, plus le poids de l’action sera important.

Pour éviter une surreprésentation éventuelle d’une société, une limite de poids à 10% par actions a également été mise en place. Enfin, pour éviter qu’une valeur trop peu liquide ait un poids trop important, une limite liée à la liquidité est également mise en place. Le portefeuille est également revu (rebalancé) tous les 3 mois.

Le portefeuille final

Le portefeuille de l’ETF de Melanion Capital est constitué de 30 actions. On retrouve les différents segments d’activité décrits précédemment.

Vous trouverez ci-dessous les 10 plus gros poids lors du dernier rebalancement de mi-décembre 2022.

Le produit de Melanion Capital

Les caractéristiques de l'ETF

Date de lancement : 22 octobre 2021 ;

Cotations : sur Euronext Paris et Euronext Milan (ex. Borsa Italiana) ;

Commercialisation : l’ETF est distribué dans plus de 10 pays en Europe (dont la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne) ;

Banque dépositaire de l’ETF : Société Générale Securities Services (SGSS). Cette banque dépositaire (qui est également la banque dépositaire des ETFs d’Amundi) conserve les actifs du fonds. En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs du fonds ne seront pas affectés. La Banque Dépositaire est tenue par la loi et la règlementation de séparer ses propres actifs des actifs du fonds ;

UCITS : l’ETF répond à ce cadre règlementaire exigeant européen. Cela lui permet d’être éligible dans les principales enveloppes règlementées en Europe telles que l’Assurance-Vie ou le Plan Épargne Retraite.

Son comportement par rapport au Bitcoin

Depuis le lancement de l’ETF

Sur la première année pleine d’historique de l’ETF, en 2022, la corrélation en données mensuelles avec le cours du Bitcoin a été de 0,9 et le Bêta historique de 1,02 :

L’ETF a alterné des phases de sous-performance et de surperformance par rapport au Bitcoin. Le zoom ci-dessous sur les 8 derniers mois met cet aspect en lumière.

Nous rappelons que les performances passées d’un actif ne préjugent pas de ses performances futures. Le niveau de corrélation passée de l'ETF au Bitcoin ne préjuge pas du niveau de corrélation futur.

Sur les derniers 8 mois

Où et comment peut-on acheter cet ETF ?

Melanion a souhaité créer un produit innovant, mais surtout simple et accessible. L’investissement dans l’ETF ne nécessite pas d’avoir un portefeuille crypto d’entités offshore ou de plateformes sujettes au piratage. Il n’y a pas non plus d’investissement minimum requis.

Vous pouvez acheter ou vendre l’ETF via les moyens traditionnels suivants :

Comptes Titres de Banques ;

Comptes Titres de Courtiers en ligne ;

Assurance-Vie française (l’ETF est référencé chez AG2R La Mondiale) ;

Assurance-Vie luxembourgeoise ;

Plan Épargne Retraite (l’ETF est disponible au sein du PER Enedia , assuré par AG2R La Mondiale et distribué par Nortia).

Avertissements

L’ETF présente un indicateur de risque 7 qui est le niveau le plus élevé de l’échelle de risque. Veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Les informations relayées dans cet article doivent être considérées et analysées au regard de l'ensemble des risques identifiés dans la documentation précontractuelle du véhicule, en particulier les risques suivants :

Risque actions

Le cours d'une action peut varier à la hausse ou à la baisse, et reflète notamment l'évolution des risques liés à la société émettrice ou à la situation économique du marché correspondant. Les marchés d'actions sont plus volatils que les marchés de taux, sur lesquels il est possible, pour une période donnée et à conditions macroéconomiques égales, d'estimer les revenus.

Risque lié aux petites et moyennes capitalisations

Le fonds peut être exposé aux émetteurs de petites et moyennes capitalisations qui, compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter un risque de liquidité. En raison de l’étroitesse du marché, l’évolution de ces titres est plus marquée à la hausse comme à la baisse et peut engendrer une augmentation de la volatilité de la valeur liquidative.

Risque de perte en capital

Le capital investi n'est pas garanti. Par conséquent, l'investisseur court un risque de perte de capital. Tout ou partie du montant investi pourrait ne pas être recouvré, notamment dans le cas où la performance de l'Indice serait négative sur la période d'investissement.

Risque de liquidité

Si, lorsque l’ETF procède à un ajustement de son exposition, les marchés liés à cette exposition se trouvent limités, fermés ou sujets à d'importants écarts de prix achat/vente, la valeur et /ou liquidité de l’ETF pourront être négativement affectées. L'incapacité, pour cause de faibles volumes d'échanges, à effectuer des transactions liées à la réplication de l'Indice pourra également avoir des conséquences sur les processus de souscriptions, conversions et rachats de parts.

Risque de change

Le fonds est exposé au risque de change dans la mesure ou les titres sous-jacents composant l’Indice pourront être libellés dans une devise différente de celle de l’Indice, ou être dérivés de titres libellés dans une devise différente de celle de l’Indice. Les fluctuations des taux de change sont donc susceptibles d'affecter négativement l'Indice suivi par le fonds.

👉 Les autres risques sont présents dans le règlement que vous pourrez retrouver sur le site de Melanion Capital.

Comme évoqué dans cet article, l’ETF investit dans des sociétés ayant des activités significatives dans la thématique du Bitcoin. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’aucun seuil minimum de corrélation n’a été préétabli entre le cours de ces sociétés et le cours du Bitcoin.

En revanche, la méthodologie de l’ETF a vocation à sélectionner les titres ayant la plus forte sensibilité au cours du Bitcoin. En investissant dans des actions exposées au Bitcoin, l’ETF ne suivra ni nécessairement ni mécaniquement le cours du Bitcoin lui-même, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

La durée minimale de placement recommandée est supérieure à 5 ans. La performance passée n’est pas une indication de la performance future.

Cet article a été rédigé par Cyril Sabbagh, Managing Director chez Melanion Capital et designer de cet ETF

