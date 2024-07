Bitcoin (BTC) : Franklin Templeton investit dans le layer 2 Bitlayer

Mardi, le layer 2 de Bitcoin (BTC) Bitlayer a officialisé un tour de table de série A mené par ABCDE ainsi que le célèbre gestionnaire d'actifs Franklin Templeton. Cette levée de fonds à hauteur de 16 millions de dollars a réuni des investisseurs tels que Stake Capital Group, WAGMI Ventures ou bien FalconX :

1/ Bitlayer has successfully raised $11M in our Series A funding round, led by Franklin Templeton [@FTI_DA] and ABCDE [@ABCDELabs]. This brings our total investment to $16M.

Franklin Templeton's participation marks a notable milestone as Bitlayer becomes the first Bitcoin Layer… pic.twitter.com/4PoF3ft4Zj

— Bitlayer (@BitlayerLabs) July 23, 2024