BitVM : bientôt un rollup sur Bitcoin (BTC) qui pourrait concurrencer les rollups d'Ethereum (ETH) ?

Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, l'innovation sur Bitcoin ne connaît pas de limites. La dernière en date est BitVM, une solution de seconde couche imaginée par Robin Linus qui pourrait amener les smart contracts complexes sur Bitcoin. Encore à l’état de concept, comment la Bit Virtual Machine pourrait fonctionner ?

Quelle innovation la BitVM apporte-t-elle ?

Encore au stade d’une idée, la BitVM, ou Bit Virtual Machine, repose sur un concept fondamental : la possibilité d'exprimer des contrats dit « Turing Complete » sur Bitcoin sans altérer les règles de consensus du réseau.

Autrement dit, BitVM apporte la possibilité de créer différents smart contracts sur la blockchain Bitcoin tout en préservant son intégrité.

Un smart contrat Turing Complete est un type de contrat intelligent capable d'exécuter une gamme étendue de calculs et de résoudre divers problèmes, offrant ainsi une grande flexibilité dans les opérations qu'il peut réaliser sur une blockchain.

La BitVM repose sur un principe de « faites confiance, mais vérifiez », où les participants émettent des affirmations qui sont ensuite vérifiées par d’autres individus. Ce système élargit les capacités de Bitcoin, révolutionnant potentiellement la gestion des smart contrats sur cette blockchain et des calculs off-chain.

La BitVM a la capacité de créer un nouvel espace de développement de smart contrats plus complexe sur Bitcoin.

Une seconde couche sur Bitcoin similaire aux Optimistic Rollups d’Ethereum (ETH)

Similaire aux Optimistic Rollups tels que Optimisum (OP) ou Arbitrum (ARB) et à la proposition MATT (Merkelize All The Things), la BitVM est basée sur des preuves de fraude et un protocole de « challenge response ».

Les primitives sous-jacentes sont relativement simples, elles reposent principalement sur des verrous de hachage (hashlocks), des verrous temporels (timelocks) et de grands arbres Taproot.

💡En savoir plus : Taproot : des smart contrats confidentiels pour Bitcoin

Le prouveur (prover) s'engage dans le programme littéralement bit par bit, cependant, vérifier tout cela sur la chaîne serait trop coûteux en termes de calcul. Ainsi, le vérificateur (verifier) effectue une séquence de challenges soigneusement élaborés pour réfuter de manière concise une fausse revendication du prouveur.

Afin d’éviter un litige entre les deux parties, le protocole de challenge-reponse a pour but de vérifier qu’une preuve est valide. Ce protocole permet au vérificateur de challenger le prouveur et l’obliger à révéler l’authenticité d’une preuve.

Quelles sont les prochaines étapes de développement de la BitVM ?

La BitVM ouvre la porte à une multitude d'applications diverses pour la blockchain Bitcoin. Cependant, elle en est encore à ses débuts et reste actuellement à un stade conceptuel. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour exploiter pleinement son potentiel et éventuellement parvenir à un déploiement.

Les prochaines étapes cruciales consistent à finaliser la conception de la BitVM et à développer Tree++, un langage de programmation de haut niveau spécialement conçu pour écrire et déboguer les smart contrats Bitcoin.

Il est important de noter que, comme indiqué dans le document de Robin Linus, les scripts de la BitVM sont actuellement limités à une taille de 4 Mo. Cette limite pourrait restreindre la complexité des smart contracts déployés.

Entre les projets Drivechain, Runes et BitVM, ces derniers mois montrent que la communauté des développeurs de Bitcoin est bien plus active qu’il n’y paraît. Les innovations continuent de dessiner l'avenir de Bitcoin.

L'équipe travaillant sur le développement de la BitVM a déjà reçu 0,18 BTC de dons, équivalant à environ 5 000 dollars. Si vous souhaitez également contribuer financièrement au projet, vous pouvez faire des dons à l'adresse suivante : bc1qf5g6z0py2t3t49gupeqrlewga0qz2etalu4xf9.

Nous suivrons de près les développements de BitVM et vous tiendrons informés des prochaines avancées.

Source : BitVM: Compute Anything on Bitcoin

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.