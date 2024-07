Mt. Gox continue de transférer des milliards de dolllars de Bitcoin vers différents wallets

Dans le cadre du remboursement de ses créanciers, l'ancien exchange Mt. Gox continue de transférer des milliards de dollars de Bitcoin.

Le 23 juillet 2024, Mt. Gox a effectué 2 nouvelles transactions, envoyant un total de 47 500 Bitcoins vers différentes adresses de wallets.

D'après les données d'Arkham Intelligence, un premier transfert de 5 110 BTC d'une valeur d'environ 340 millions de dollars, a été effectué hier. Les fonds ont été envoyés vers 2 adresses, l'une identifiée comme appartenant également à Mt. Gox commençant par « 1JKMS » et le reste vers une adresse de l'exchange crypto Bitstamp.

Près de 2 heures après le premier transfert, Mt. Gox a effectué une 2e transaction de 42 587 BTC à 8h27. La valeur de cette transaction s'élève approximativement à 2,85 milliards de dollars et les fonds ont été transférés vers un cold wallet de Mt. Gox. Des BTC ont également été transférés vers Bitstamp par la suite.

THIS MORNING: MT GOX MOVING FUNDS

Mt. Gox addresses deposited $1 to 4 separate Bitstamp deposit addresses. Bitstamp is 1 of 5 exchanges working with the Mt. Gox Trustee to facilitate creditor repayments.

Mt. Gox currently holds: $6.08B in BTC

These transfers are likely to… pic.twitter.com/uyOLL7O065

— Arkham (@ArkhamIntel) July 22, 2024