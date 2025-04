Bitcoin face à la guerre commerciale : le point bas enfin atteint ? L'analyse de Vincent Ganne

Le S&P 500 a connu son pire début d’année boursière depuis 10 ans, dans un contexte marqué par une forte incertitude macroéconomique. La guerre commerciale s’est imposée comme le principal facteur de tension sur les marchés. Maintenant que les tarifs douaniers sont entrés en vigueur, le point bas du Bitcoin (BTC) a-t-il déjà été atteint, ou se situe-t-il encore à l’horizon ?

La guerre commerciale reste le facteur fondamental d’inquiétude numéro 1

Les actifs risqués en bourse ont été sous pression au premier trimestre 2025, marchés actions et marché des crypto-monnaies. Le S&P 500 a perdu plus de 11% depuis son record historique et le prix du Bitcoin plus de 29 %.

La guerre commerciale a été de très loin la source d’inquiétude fondamentale majeure avec un niveau de stress qui a largement dépassé la guerre commerciale centrée sur la Chine du premier mandat de Donald Trump entre les années 2017 et 2019.

Graphique qui montre le niveau de l’incertitude liée à la guerre commerciale – Source Bloomberg

Les caractéristiques des tarifs douaniers réciproques sont désormais connues, le plus dure est-il fait sur le plan fondamental ? L’Objectif de l’Administration Trump reste d’arriver à des accords commerciaux avec les pays avec lesquels les Etats-Unis sont en fort déficit commercial à l’image du Phase one trade deal du mois de décembre 2019 avec la Chine.

Afin d’envisager un point bas final sur le S&P 500, il est impératif que les investisseurs institutionnels retrouvent de la visibilité en matière de croissance économique et de croissance des bénéfices pour les entreprises. Pour le BTC, c’est à nouveau la corrélation avec le marché actions des États-Unis qui va s’exprimer.

Les tarifs douaniers annoncés par la Maison Blanche hier sont-ils rassurants, tout au moins déjà intégrés dans la correction du premier trimestre ?

Je pense que oui, le plus dure me semble être derrière nous et ce pour les raisons suivantes :

Le tarif douanier universel plancher n’est que de 10% ;

Les tarifs s’inscrivent dans la simple réciprocité, c’était le moindre mal à envisager (sauf certains secteurs visés davantage) ;

La volonté du gouvernement US est d’arriver à des accords commerciaux afin d’éviter de déclencher une récession économique mondiale

Bitcoin, le point bas est-il fait sur le plan de l’analyse technique ?

Le prix du BTC a perdu 29% depuis son record historique du 20 janvier dernier, soit son drawdown le plus important depuis le début du cycle haussier qui a démarré à la fin de l’année 2022.

Cette amplitude de correction était assez habituelle lors des cycles passés de bitcoin, cette purge est saine et sera la base pour réengager la tendance haussière de fond et terminer le cycle à la fin de l’année 2025.

Alors le point bas du BTC a-t-il été fait à 76000 dollars ? Deux corrélations vont être décisives, celle avec le S&P 500 et celle avec la liquidité mondiale globale.

Pour ce qui est de la liquidité, tous les voyants sont au vert, elle est en fort rebond depuis le début de l’année.

💡 Consultez notre top 10 des meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin

Pour le S&P500, tan que le support majeur des 5400/5500 points est préservé, le marché peut encore reprendre sa tendance haussière ce printemps.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données quotidiennes du cours du bitcoin, du S&P500 avec la courbe de la liquidité mondiale selon la somme des agrégats M2 des principales économies du monde

