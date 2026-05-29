Après Kraken et Ledger, le géant de la crypto Grayscale reporte son introduction en bourse

La tendance actuelle du marché des cryptomonnaies serait-elle en train de faire capituler les ambitions boursières de ses principaux acteurs ? C’est ce que semble confirmer la récente annonce du report de l’IPO du gestionnaire d’actifs Grayscale. On fait le point…

Grayscale reporte également son introduction en bourse

En décembre dernier, le secteur des cryptomonnaies vibrait encore au rythme des promesses de Donald Trump, avec une multiplication sans précédent des annonces d'introductions en bourse (IPO) de la part de ses principaux acteurs, dont les plus imminentes concernaient la plateforme Kraken, le développeur Ethereum Consensys, ou encore le leader français des hardwares wallets Ledger.

Une euphorie boursière qui n'a visiblement pas survécu aux performances catastrophiques du marché, alors que le bear market crypto semble reprendre de plus belle avec un Bitcoin de retour sur le niveau des 73 000 dollars et un Ether (ETH) qui tente de résister à son récent franchissement des 2 000 dollars.

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En effet, toutes les sociétés crypto mentionnées plus haut ont finalement décidé de retarder leurs introductions en bourse au cours des dernières semaines. Un revirement généralisé qui vient également de toucher le géant de la gestion d'actifs crypto Grayscale, selon certaines sources internes mentionnées par le média CoinDesk.

En cause ? Une situation de marché jugée défavorable pour opérer ce type de levée de fonds stratégique dans les meilleures conditions possibles. Et ce ne sont clairement pas les résultats enregistrés par l'action de la société de garde BitGo (BTGO) - entrée en bourse en janvier dernier - qui vont venir dire le contraire, avec un effondrement désormais proche de 60 %.

L'action de BitGo s'effondre de presque 60 % depuis son IPO

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Un report jusqu'au quatrième trimestre... au minimum

Selon les sources mentionnées par CoinDesk, ce report de l'introduction en bourse de Grayscale impliquerait un délai minimal de plusieurs mois. De ce fait, l'éventualité d'une reprise de cette procédure d'IPO ne devrait pas intervenir avant le quatrième trimestre de cette année.

Une tendance qui ne remet pas en cause le succès enregistré par ses « ETF Mini » basés sur le Bitcoin et Ethereum, du fait de leurs frais réduits (0,15 %). Mais la situation pourrait bien évoluer en leur défaveur, depuis le lancement du fonds MSBT de Morgan Stanley et ses 0,14 % de frais de gestion, déjà devenu le meilleur de l'histoire de cette banque.

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Dans ce contexte, le récent dépôt d'une demande d'introduction en bourse effectué par la société Blockchain.com auprès de la SEC pose de nombreuses questions, dont la principale consiste à se demander si cette procédure finira également par se heurter à un report stratégique lié aux conditions de marché. Une affaire à suivre...

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Source : CoinDesk

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