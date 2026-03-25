90 % des cryptos sont en pertes au premier trimestre — Grayscale dresse le bilan dans son dernier rapport

Si quelques tokens affichent d'importantes hausses au 1er trimestre, l'écosystème crypto reste marqué par un net recul. Que disent les chiffres ? Observons cela de plus près.

Grayscale présente son rapport trimestriel sur l'écosystème crypto

Chaque trimestre, les entreprises cotées en bourse publient leurs résultats sur les 3 mois écoulés. S’inspirant de cette pratique, les analystes de Grayscale ont publié un rapport offrant un état des lieux intéressant de l’activité au sein de l’écosystème crypto durant les 3 premiers mois de 2026.

Nous sommes actuellement en bear market, cela ne l’a échappé à personne, et dans ce contexte, l’activité on-chain est en recul.

Sur les blockchains de la catégorie « Currencies », regroupant notamment Bitcoin, Ripple ou Zcash, Grayscale identifie ainsi une baisse d’activité de 14 % d’une année sur l’autre, sur la base du nombre d’adresses actives quotidiennement, bien que le nombre de transactions ait augmenté de 36,3 %. Pour leur part, les frais récoltés ont chuté de plus de 64 % et même de près de 34 % depuis le trimestre dernier.

Du côté des blockchains de smart contracts, le constat est similaire en ce qui concerne les frais, alors que l’activité générale semble pourtant avoir augmenté :

Évolution trimestrielle de l'activité crypto

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Plus largement, ce sont 90 % des actifs qui ont affiché un recul au cours du trimestre s’apprêtant à se conclure. Néanmoins, les analystes de Grayscale ont identifié quelques très belles performances, notamment sur le secteur de l’intelligence artificielle, avec un token KITE qui mène la danse en progressant de 132 % en 90 jours. Sur le tableau ci-dessous, nous pouvons prendre connaissance des 20 actifs qui ont le plus performé :

Top 20 des plus grandes performances sur 90 jours

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Malgré les bonnes performances présentées ci-dessus, nous appelons toutefois les investisseurs à la prudence. En effet, il n’est pas rare de voir les leaders d’un instant subir de fortes corrections au moment où l’engouement est le plus fort, et cet avertissement est d’autant plus valable dans de telles périodes d’incertitudes.

Par ailleurs, s’il est un protocole qui ne semble pas souffrir du bear market, c’est Hyperliquid (HYPE). Avec HIP-3 et l’ouverture du trading à des classes d’actifs hors crypto, l’open interest a considérablement augmenté depuis le début de l’année :

Open interest sur HIP-3

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Alors que les prix tentent actuellement de se redresser, notamment avec un cours du BTC à 71 500 dollars, nous verrons si le prochain trimestre apporte une meilleure stabilité ou si les principales statistiques repartent à la baisse.

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Source : Grayscale

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