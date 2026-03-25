L'action CRCL du géant des stablecoins Circle s'effondre de 20 % - Pour quelle raison ?

L’action CRCL du géant américain des stablecoins Circle, principalement connu pour être l’émetteur de l’USDC, vient de chuter violemment de 20 % au cours de la journée du 24 mars. Comment expliquer cet effondrement soudain ?

L'action de Circle chute de 20 % en quelques heures

Le traitement réglementairement favorable des cryptomonnaies annoncé par l’administration Trump se heurte actuellement à certaines réalités de terrain, comme la fronde initiée par le secteur bancaire au sujet des rendements applicables aux stablecoins.

Une réalité face à laquelle le Sénat américain tente depuis des semaines de trouver un compromis qui permettrait de relancer le processus législatif de son cadre CLARITY Act destiné au marché crypto, pris en otage comme moyen de pression dans cette affaire.

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Et alors que la situation semblait poursuivre son enlisement, il semblerait que certaines évolutions indiquent que la balance réglementaire pourrait finalement pencher en faveur du secteur bancaire.

De quoi enclencher un effet aussi violent qu'immédiat sur le cours de l'action CRCL de Circle, en baisse de 20 % sur la journée d'hier.

L'action CRCL de Circle s'effondre de 20 % en une séance

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Un véritable coup dur pour Circle ? Pas si sûr...

Selon les données disponibles, il semble que la dernière réécriture du texte de loi CLARITY Act, révélée aux acteurs crypto le 23 mars, prenne désormais en compte les exigences des acteurs bancaires, en interdisant purement et simplement le versement de rendements pour la simple détention d’un stablecoin et en restreignant toute approche comparable à un dépôt bancaire.

L'action CRCL de Circle a chuté aujourd'hui à la suite de cette fuite législative. La proposition interdit aux plateformes d'offrir des rendements « directement ou indirectement » pour la détention d'un stablecoin, ou toute procédure « économiquement ou fonctionnellement équivalente » à des intérêts bancaires, en s'appliquant de manière globale aux bourses, aux courtiers et aux entités affiliées.

Crypto Seth

📰 Le Sénat américain cherche un compromis sur les stablecoins pour faire avancer le projet de législation crypto

Bien évidemment, ce texte de loi peut encore évoluer avant de devenir effectif. Toutefois, la direction que semble prendre l'administration Trump pourrait limiter les rendements associés aux stablecoins à des programmes de fidélité, des bonus promotionnels ou autres avantages liés à un abonnement, selon des règles qui doivent encore être établies par une étude conjointe de la SEC, la CFTC et le Trésor américain.

D'autres actions liées au secteur crypto américain ont également enregistré des baisses importantes sur la même période, comme par exemple Coinbase (COIN) - en première ligne avec le stablecoin USDC - qui affiche un recul de 10 %, ou encore la société Bullish (BLSH) qui perd environ 5,5 %.

Mais cette nouvelle représente-t-elle réellement un coup dur pour Circle ? Pas si sûr, si l'on considère que les rendements qu'elle ne devra plus verser aux détenteurs d'USDC pourront venir gonfler les dividendes de ses actionnaires et soutenir le prix de son action. Une affaire à suivre...

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Sources : Barron's, Crypto Seth

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