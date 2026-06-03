USDC, PYUSD, RLUSD... : Mastercard dévoile un nouveau produit pour intégrer les stablecoins

Dans une annonce sur son blog ce mercredi, Mastarcard a présenté une nouvelle façon d'intégrer les stablecoins dans les circuits de paiements traditionnels. Qu'en est-il ?

Mastercard présente une nouvelle façon d'intégrer les stablecoins

De plus en plus, les stablecoins s’intègrent dans les moyens de paiement traditionnels. Si le chemin est encore long avant une adoption généralisée, les géants du secteur que sont Visa et Mastercard dévoilent régulièrement des initiatives tentant de brouiller ces frontières.

Aujourd’hui, Mastercard a ainsi révélé son intention d’étendre ses capacités de règlement par carte en journées, week-ends et jours fériés, avec des devises fiduciaires ou des stablecoins. Dans un schéma sur son site Web, l’entreprise se place ainsi au centre entre les émetteurs de transferts et les acquéreurs, qui peuvent naviguer entre les différentes options répondant à leurs besoins :

Système de règlement en stablecoin de Mastercard

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En l’occurrence, de nombreux stablecoins et de nombreuses blockchains seront intégrés à ce projet :

Mastercard prendra en charge le règlement en stablecoins réglementés, notamment l'USDC de Circle, qui prend déjà en charge les premiers flux de règlement on-chain sur certains marchés, ainsi que les stablecoins émis par Paxos, tels que PYUSD, USDG et USDP, RLUSD de Ripple et SoFiUSD de SoFi. Ces stablecoins seront compatibles avec plusieurs réseaux blockchain, dont Arbitrum, Base, Canton, Ethereum, Polygon, Solana, Tempo et XRPL.

Au départ, cette solution doit être déployée cette année aux États-Unis et en Amérique latine, notamment auprès des sociétés ARQ, CBW Bank, Cross River, Lead Bank et Nuvei.

Pour Kash Razzaghi, le directeur commercial de Circle, ce projet répond à une demande croissante dans le monde du paiement :

Face à la demande croissante de transferts d'argent plus rapides et plus flexibles, les entreprises recherchent de plus en plus des infrastructures capables de fonctionner en dehors des heures d'ouverture des banques traditionnelles. Les capacités de règlement étendues de Mastercard répondent à ce besoin en offrant un plus grand choix de modes de transfert et de règlement.

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Comme souvent dans les discussions entre institutionnels, l’USDT de Tether semble absent du projet, malgré son statut de leader du marché. En parallèle, la capitalisation des stablecoins pèse aujourd’hui 314,5 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

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Source : Mastercard

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