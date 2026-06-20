Crypto : Amazon veut faire payer les bots IA en USDC

AWS lance une fonctionnalité permettant aux éditeurs de sites web de facturer les bots IA en USDC via le protocole x402, sur les blockchains Base et Solana.

AWS active la facturation des bots IA en stablecoins

Amazon Web Services (AWS) a intégré une nouvelle fonctionnalité à son système de protection des sites web AWS WAF, permettant aux éditeurs de sites de facturer l'accès à leurs contenus aux agents d'intelligence artificielle. Les paiements sont effectués en USDC, le stablecoin émis par Circle, ouvrant la voie à une monétisation automatisée du trafic généré par les bots IA.

La fonctionnalité s’appuie sur le protocole ouvert x402, qui ressuscite le code HTTP 402 « Payment Required » resté inutilisé depuis des décennies. Lorsqu’un agent IA tente d’accéder à un contenu protégé, AWS WAF lui indique automatiquement le prix à payer dans un format compréhensible par la machine. Une fois le paiement autorisé, la transaction est vérifiée et réglée on-chain via l’infrastructure x402 de Coinbase.

Amazon introduces USDC payments for content owners to ensure that AI bots pay for the data they consume. https://t.co/tyYUcf1R2y — Jeremy Allaire - jerallaire.arc (@jerallaire) June 19, 2026

Les éditeurs choisissent l'un des réseaux acceptés, à savoir Base ou Solana et indiquent leur adresse de wallet. AWS ne prélève aucune commission sur ces revenus, les fonds transitant directement vers le portefeuille de l’éditeur.

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Une réponse à l’explosion du trafic des crawlers IA

Selon AWS, le trafic généré par les bots IA dépasse désormais 50 % du trafic web sur de nombreux sites éditoriaux, avec une croissance annuelle supérieure à 300 % pour les crawlers spécialisés.

Contrairement aux robots des moteurs de recherche classiques, ces agents aspirent les contenus pour générer des résumés ou entraîner des modèles, sans renvoyer de trafic vers la source. Les éditeurs supportent donc les coûts d’infrastructure sans contrepartie publicitaire ou d’abonnement. AWS WAF Bot Control identifie déjà plus de 650 types de bots IA, parmi lesquels GPTBot, Claude-Web ou Perplexity-Bot.

Jusqu’ici, les éditeurs n’avaient le choix qu’entre bloquer et laisser passer ces robots. La nouvelle option introduit une troisième voie, celle de la facturation automatisée. Le prix minimum par requête est fixé à 0,001 dollar en USDC, avec des multiplicateurs possibles selon le niveau de vérification cryptographique de l’agent.

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Un nouveau cas d’usage concret pour les stablecoins

L’USDC, qui pèse aujourd’hui près de 75 milliards de dollars de capitalisation, s’impose ici comme l’actif de règlement par défaut. Sa stabilité et la rapidité des transactions sur Base ou Solana en font un candidat naturel pour des micropaiements de machine à machine.

Coinbase indique avoir traité des millions de paiements via x402, avec un règlement en environ 200 millisecondes pour quelques fractions de centime de frais. Le protocole x402 est piloté depuis avril 2026 par la x402 Foundation, sous l’égide de la Linux Foundation.

Cette intégration prolonge une collaboration plus large entre AWS et Coinbase. En mai 2026, les deux entreprises avaient déjà intégré x402 dans Amazon Bedrock AgentCore Payments, permettant aux agents IA construits sur AWS de payer eux-mêmes pour les services qu’ils consomment. AWS prévoit également un support de Stripe et du Machine Payments Protocol (MPP) à venir.

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Source : AWS Blog

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