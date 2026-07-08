SpaceX au Nasdaq : l'action chute nettement

L'entrée en fanfare tant attendue n'a pas eu lieu. Pour son premier jour au sein du Nasdaq-100, l'action de SpaceXAI (ex-SpaceX) a chuté de 6,8%, clôturant à 149 dollars ce mardi. Qu'est-ce qui l'explique ?

L'arrivée de SpaceX au Nasdaq déjà anticipée par le marché

SpaceX, récemment rebaptisée SpaceXAI, s'est lancé sur la Nasdaq avec moins de ferveur que prévu. Si la cours de 149 dollars reste au dessus de son prix d'introduction de 135 dollars, il est très en retrait par rapport à son pic au-dessus de 200 dollars atteint quelques jours après son entrée en Bourse le 12 juin dernier.

Des fonds indiciels et ETF représentant environ 800 milliards de dollars d'actifs sous gestion étaient censés acheter des actions SpaceX pour répliquer la composition du Nasdaq-100, une demande garantie sur laquelle misaient certains investisseurs pour soutenir le cours.

Mais les analystes avaient également prévenu que cet effet d'achat indiciel avait probablement déjà été intégré dans le cours, l'action ayant grimpé de près de 6% la semaine précédant son inclusion officielle. Autrement dit, le prix avait déjà pris en compte cette arrivée sur le Nasdaq.

💡 Investir dans l'IA – Les 10 meilleures actions de l'intelligence artificielle

La faiblesse générale du Nasdaq n'a par ailleurs rien arrangé ce mardi. L'indice a en effet reculé de 1,2%, plombé notamment par les valeurs des semi-conducteurs. Résultat : une entrée maussade pour SpaceXAI, loin de la fanfare attendue.

Long ou short des centaines d'actifs (cryptos, actions, or, pétrole...) avec Hyperliquid

Des signaux de nervosité pour l'action de SpaceXAI ?

Avec une capitalisation boursière avoisinant les 2 000 milliards de dollars et plus de 100 milliards de dollars de liquidités disponibles, SpaceXAI bénéficie d'une notation de crédit "investment grade". L'entreprise a pourtant reçu un accueil mitigé lors de sa toute première émission obligataire, quelques semaines après son introduction en Bourse.

Les analystes restent globalement optimistes sur les perspectives de l'entreprise. La Deutsche Bank a ainsi fixé mardi un objectif de cours à 255 dollars. La banque allemande soulignait de belles prouesses, avec ses fusées réutilisables, son activité de satellites internet et son potentiel dans l'infrastructure d'intelligence artificielle spatiale.

🌐 Dans l'actualité - TeraWulf s'envole en Bourse après un contrat de 19 milliards de dollars avec Anthropic

Ceci dit, plusieurs inconnues persistent, notamment sur le rythme de consommation de trésorerie et le niveau d'endettement à venir de l'entreprise. Il faudra donc attendre quelques semaines que la poussière retombe.

10 % de réduction et jusqu'à 40 $ en BTC en achetant un wallet Ledger

Publicité

Source : Wall Street Journal

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.