OKX vise une introduction en Bourse dans les deux ans

OKX, désormais régulée en Europe, confirme son ambition de s’introduire en Bourse. Son PDG Star détaille les motivations d’un projet qui pourrait redessiner l’échiquier des exchanges crypto mondiaux.

OKX confirme viser une introduction en Bourse

C’est désormais officiel. OKX prépare activement son introduction en Bourse (IPO). Star, PDG de la plateforme, a confirmé lors d'une prise de parole à laquelle Cryptoast a pu assister que la cotation faisait partie des priorités stratégiques du groupe.

Nous envisageons cette stratégie d'introduction en Bourse avec une vision beaucoup plus large et à long terme. Avant tout, je veux qu'OKX soit soumis aux règles qui s'appliquent aux sociétés cotées. Je ne veux pas que tout repose uniquement sur la confiance accordée à l'entreprise ou sur la confiance que l'on me porte personnellement. Star, CEO et fondateur d'OKX.

Il a ensuite précisé que l'entreprise se préparait à une entrée en Bourse dans les deux ans, même si cela pourrait au final prendre plus de temps.

Nous avons fait entrer des investisseurs, nous travaillons avec les Big Four et nous avons mis en place une solide équipe dédiée aux affaires juridiques et à la conformité. Nous nous préparons à introduire l'entreprise en Bourse au cours des deux prochaines années. Star, CEO et fondateur d'OKX.

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Erald Ghoos, CEO d’OKX Europe, a confirmé cette ambition auprès de Cryptoast.

Lorsque l’on regarde l’histoire des grandes entreprises internationales qui ont réussi à construire une présence mondiale tout en restant pleinement régulées, une introduction en Bourse constitue souvent une évolution naturelle. Nous avons cette ambition. Erald Ghoss, CEO Europe d'OKX.

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Une gouvernance repensée et une exigence de transparence

Pour Star, l’IPO n’est pas une opération financière opportuniste. C’est une transformation en profondeur. Cette logique s’inscrit dans un travail de fond entamé depuis plusieurs années. OKX publie mensuellement ses preuves de réserves depuis 2022 et a engagé Deloitte en tant qu’auditeur global. La plateforme a également multiplié les licences en Europe, de MiCA à Malte jusqu’aux différents régimes nationaux.

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Erald Ghoos ajoute qu’une cotation permettrait « de répartir davantage le pouvoir de décision, qui n’est aujourd’hui concentré que dans un cercle relativement restreint d’actionnaires et de membres du conseil d’administration ».

Lorsqu'il évoque ce que cette opération représenterait pour lui, Star balaie l’aspect financier, sur le ton de la plaisanterie.

OKX en Bourse, ce n’est vraiment pas quelque chose que je souhaite pour mon propre intérêt. Mon équipe sera contente, car elle détient des actions et pourra en retirer de l’argent. Moi, j’ai déjà de l’argent grâce au Bitcoin. Star, CEO et fondateur d'OKX.

ICE, allié stratégique et caution institutionnelle

OKX ne part pas seul dans cette aventure. La plateforme peut compter sur le soutien d’Intercontinental Exchange (ICE), la maison mère du New York Stock Exchange. Un partenariat qui s’est concrétisé récemment avec le lancement de la coentreprise OKXICE, destinée à rapprocher les marchés traditionnels et l’univers crypto.

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Ce backing d’un poids lourd de Wall Street change la donne. Erald Ghoos le résume ainsi :

Compte tenu de notre taille, de notre niveau de conformité réglementaire et du soutien d’acteurs comme ICE, la maison mère du New York Stock Exchange, nous pensons qu’OKX constitue un candidat crédible pour une future introduction en Bourse. Erald Ghoss, CEO Europe d'OKX.

Si le projet aboutit, OKX rejoindra un cercle très restreint d’exchanges crypto cotés, aux côtés de Coinbase. De quoi accélérer la convergence entre la finance traditionnelle et l’écosystème crypto.

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Sources : Propos recueillis par Cryptoast auprès du CEO d'OKX et du CEO OKX Europe

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