« Nous voulons faire d'OKX la plateforme de référence », déclare son CEO Europe

OKX passe à l’offensive. Après avoir soldé ses différends réglementaires aux États-Unis et décroché sa licence MiCA à Malte, la plateforme veut désormais s’imposer comme le leader du secteur. Son CEO Europe, Erald Ghoos, détaille sa stratégie pour Cryptoast.

OKX, d’exchange chinois à acteur mondial régulé

Fondé en Chine en 2013 par Star Xu, OKX est aujourd'hui l'un des plus grands exchanges de cryptomonnaies au monde. D'abord lancé sous la marque OKCoin, puis rebaptisé OKEx, le groupe a adopté le nom d'OKX en 2022.

Après avoir réglé ses différends réglementaires aux États-Unis et obtenu une licence MiCA lui permettant d'opérer dans l'ensemble de l'Espace économique européen, l'exchange entend désormais s'imposer comme un acteur mondial pleinement régulé. Son ambition dépasse désormais le seul marché des cryptomonnaies : OKX mise aussi sur la DeFi institutionnelle, les actions tokenisées et les Real World Assets (RWA).

👉 Consulter notre guide pour migrer vos cryptomonnaies vers une plateforme régulée MiCA

Cette nouvelle phase s'accompagne d'une communication offensive. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe, ne cache pas l'ambition du groupe, à l'heure où le paysage crypto européen se recompose sous l'effet de MiCA :

Nous voulons être la plateforme de référence pour les particuliers comme pour les institutions. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe, à Cryptoast.

Rejoindre OKX et recevoir jusqu'à 400 $ en Bitcoin + 8 % de cashback

Pourquoi OKX a choisi Malte pour son siège européen

Bien avant l’entrée en vigueur du règlement Markets in Crypto-Assets (MiCA), Malte s’est imposée comme un pionnier de la régulation crypto en Europe. L’archipel méditerranéen a bâti dès 2018 un cadre spécifique pour les actifs numériques, ce qui lui a valu le surnom de « Crypto Island ». OKX, alors connue sous le nom d’OKEx, y a obtenu une licence locale à cette époque.

👉 Avis OKX 2026 : la plateforme crypto avec le moins de frais ?

Lorsque MiCA a commencé à prendre forme, la plateforme a étudié plusieurs juridictions européennes, dont la France et les Pays-Bas. « Nous entretenions déjà une excellente relation avec notre régulateur à Malte, la Malta Financial Services Authority (MFSA) », explique Erald Ghoos. La fiscalité attractive, la qualité de vie et le vivier local de spécialistes de la conformité ont fini par emporter la décision.

FACT: The New Money App is on the map. We're fully MiCA authorised and ready for Europe. Let's Go. pic.twitter.com/uBD8RmJkpG — OKX (@okx) July 20, 2026

Aujourd’hui, l’équipe européenne d’OKX est donc installée à Malte. Un ancrage qui a suscité des critiques de la part de certains responsables de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), qui reprochaient à Malte de délivrer des licences trop rapidement.

Pour le dirigeant, il s’agit d’une perception erronée. « Malte disposait déjà, bien avant MiCA, d’un cadre réglementaire extrêmement complet et exigeant pour les cryptoactifs », insiste-t-il. Comme il l'explique, l’examen du dossier OKX s’est concentré sur les écarts entre le régime maltais existant et les nouvelles exigences de MiCA, et non sur une évaluation repartie de zéro.

OKX enregistre une forte croissance après MiCA

L'application progressive de MiCA a profondément rebattu les cartes sur le marché européen des cryptomonnaies. Les plateformes ayant obtenu une licence bénéficient désormais d'un passeport leur permettant d'opérer dans l'ensemble de l'Espace économique européen, tandis que plusieurs grands acteurs, dont Binance, ne proposent pas encore leurs services sous un régime MiCA paneuropéen.

Cette recomposition du marché a favorisé les plateformes régulées, à commencer par OKX.

La semaine précédant la première date limite, nous avons observé d'importants afflux de nouveaux clients ainsi que des entrées massives d'actifs sur notre plateforme. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

Selon lui, cette dynamique s'est poursuivie après l'entrée en vigueur du règlement, le 1er juillet dernier.

✅ Notre guide – Top 10 des meilleures plateformes régulées en France (MiCA / PSCA)

Le principal frein était l'absence de réglementation. Aujourd'hui, notamment en Europe avec MiCA, nous constatons un changement profond. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

Le dirigeant estime ainsi que les investisseurs comme les institutions accordent désormais une importance croissante au cadre réglementaire.

Rejoindre OKX et recevoir jusqu'à 400 $ en Bitcoin + 8 % de cashback

Self-custody ou plateforme régulée ?

Face à ces effondrements, Erald Ghoos appelle les utilisateurs de crypto à prendre des mesures pour mettre leurs fonds en sécurité.

Les investisseurs devraient soit transférer leurs actifs vers un portefeuille en auto-conservation (self-custody), soit vers une plateforme régulée. Ce sont aujourd’hui les deux options les plus sûres. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

✅ Notre guide - Acheter du Bitcoin en France : quelle plateforme choisir ?

Le choix dépend du profil de chacun. Un utilisateur expérimenté, capable de gérer ses clés privées, trouvera dans la self-custody une solution idéale. À l’inverse, un investisseur moins à l’aise avec la responsabilité technique aura intérêt à confier ses actifs à un acteur régulé qui applique des normes strictes de conservation.

Pour les utilisateurs qui privilégient l'auto-conservation, OKX propose son propre portefeuille non dépositaire, OKX Wallet. Compatible avec de nombreuses blockchains et applications décentralisées, il permet aux investisseurs de conserver le contrôle de leurs clés privées tout en accédant à l'écosystème Web3.

✅ Notre guide - Avis Ledger Flex : le meilleur wallet crypto en 2026 ?

OKX met également en avant sa publication mensuelle d’une preuve de réserves (Proof of Reserves), avec près de 50 publications consécutives à ce jour.

Un extrait de la preuve de réserve publiée par OKX.

Et Erald Ghoos rappelle que l'ESMA prévoit des inspections afin de vérifier concrètement la manière dont les actifs des clients sont conservés par les titulaires d’une licence MiCA.

Protéger vos cryptomonnaies avec un Ledger Nano Gen5 (10 € offerts)

Stablecoins : la fin de l’USDT en Europe

MiCA a profondément transformé le marché des stablecoins en Europe. Tether (USDT), qui domine encore le marché mondial avec une capitalisation de 184 milliards de dollars, n’a pas sollicité la licence d’établissement de monnaie électronique nécessaire pour être pleinement conforme en Europe.

Conséquence directe : les plateformes régulées comme OKX ont dû retirer l’USDT de leur offre pour les utilisateurs européens. Un défi pour la liquidité et l’expérience de trading, alors que 90 milliards de dollars d’USDT circulent sur Tron et 75 milliards sur Ethereum.

Europe, your USDT redemption path is here. Deposit USDT to OKX, convert one-way to MiCA-compliant USDC in a few taps - fully regulated across Europe. Transfer now and unlock an 8% deposit bonus. 🇪🇺 — OKX (@okx) July 17, 2026

Pour aider les utilisateurs qui détiennent encore des USDT sur des plateformes non régulées, OKX a obtenu des régulateurs la possibilité de proposer une conversion à sens unique. « Un utilisateur peut transférer ses USDT depuis une plateforme non régulée vers OKX, puis les convertir une seule fois en un stablecoin pleinement réglementé », explique Erald Ghoos. Une fonctionnalité qui rencontre un vif succès selon lui.

Parallèlement, plusieurs projets de stablecoins libellés en euros émergent. Tether travaille notamment avec un consortium de grandes banques européennes sur une solution en euros. « Chez OKX, nous souhaitons rester totalement neutres. Nous sommes avant tout un fournisseur d’infrastructure technologique », précise le dirigeant.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Cap sur la tokenisation des actions et DeFi institutionnelle

Au-delà des crypto-actifs traditionnels, OKX prépare le terrain pour la tokenisation des actions et des Real World Assets (RWA), ainsi que pour la DeFi institutionnelle. La plateforme travaille actuellement avec ses régulateurs pour obtenir les autorisations complémentaires nécessaires.

Month six and still climbing. More traders keep choosing 24/7 RWA exposure alongside their crypto. The future of finance is now. pic.twitter.com/aKlbuDtROv — OKX (@okx) July 24, 2026

Un partenariat stratégique majeur a été noué avec Intercontinental Exchange (ICE), la maison mère du New York Stock Exchange. En mars dernier, ICE a réalisé un investissement stratégique dans OKX, valorisant l'exchange à 25 milliards de dollars, et a obtenu un siège à son conseil d'administration. Les deux groupes collaborent notamment sur la tokenisation d'actions, le développement de produits financiers réglementés et l'infrastructure destinée aux investisseurs institutionnels.

✅ Notre guide - Top 5 des meilleures plateformes où acheter des actions tokenisées

La plateforme a également accueilli Andrew Cuomo, ancien gouverneur de l’État de New York, au sein de son conseil d’administration. Une caution politique qui témoigne de la volonté d’OKX de peser également sur le marché américain, désormais que ses différends réglementaires y sont derrière elle.

Europe vs États-Unis : la course à la régulation

Alors que les États-Unis avancent avec le Clarity Act et affichent l’ambition de devenir la capitale mondiale des cryptomonnaies, l’Europe doit se poser une question stratégique selon Erald Ghoos. « Si l’écart devient trop important, les entreprises pourraient être tentées de déplacer leurs équipes de développement, leurs ingénieurs et leurs investissements vers les États-Unis », prévient-il.

👉 Sur le même sujet – MiCA 2.0 ? L’Europe veut centraliser la régulation crypto sous l’autorité de l’ESMA

L’arrivée massive des investisseurs institutionnels change également la donne. Alors qu’ils considéraient jusqu’ici surtout la technologie blockchain, ces acteurs commencent à voir le Bitcoin comme une véritable classe d’actifs. Un basculement de perception illustré par l’évolution du discours de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, longtemps très critique avant d’adopter un ton beaucoup plus nuancé ces derniers mois.

Une introduction en Bourse dans le viseur d'OKX

Une introduction en Bourse fait également partie des ambitions d'OKX. Sans avancer de calendrier, Erald Ghoos considère qu'une cotation constituerait une étape logique dans le développement du groupe.

Lorsqu'on regarde l'histoire des grandes entreprises internationales qui ont réussi à construire une présence mondiale tout en restant pleinement régulées, une introduction en Bourse constitue souvent une évolution naturelle. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

Le dirigeant précise toutefois que « le "quand" et le "comment" restent encore des sujets de réflexion en interne », tout en estimant qu'« compte tenu de notre taille, de notre niveau de conformité réglementaire et du soutien d'acteurs comme ICE, la maison mère du New York Stock Exchange, nous pensons qu'OKX constitue un candidat crédible pour une future introduction en Bourse ».

Recevez un bonus de 30 € à l'ouverture de votre compte X-Perps sur OKX

Sources : OKX, propos recueillis par Cryptoast

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.