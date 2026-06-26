Quitter Binance avant le 1er juillet : le guide pour migrer vos cryptomonnaies

Faute d'agrément MiCA, Binance va suspendre l'achat, la vente et le trading pour ses utilisateurs français à compter du 1er juillet 2026. Vos fonds restent en sécurité, mais seuls les retraits resteront possibles. Voici comment récupérer vos cryptomonnaies et bien choisir la plateforme vers laquelle les transférer, selon votre profil.

Binance et MiCA : ce qui change le 1er juillet

Le 1er juillet 2026 marque l'entrée en pleine application du règlement MiCA. Faute d'avoir obtenu son agrément à temps, Binance ne pourra plus proposer ses services sur crypto-actifs en France.

Concrètement, vous ne pourrez plus acheter, vendre ni échanger de cryptomonnaies sur la plateforme : seuls les retraits resteront disponibles. Cette situation devrait toutefois être temporaire. Binance a retiré sa demande d'agrément déposée en Grèce et compte en soumettre une nouvelle en France. La plateforme pourrait donc obtenir sa licence MiCA d'ici quelques mois et rétablir l'ensemble de ses services.

En attendant, l'accès au trading sera bel et bien coupé, ce qui justifie d'agir sans attendre. Vous avez le choix entre les transférer vers une autre plateforme déjà agréée MiCA ou les placer sur un portefeuille auto-hébergé dont vous contrôlez les clés.

Vous souhaitez passer à l'action ? Voici toutes les étapes à suivre 👇

1 - Récupérer l'historique de vos transactions

Avant toute opération, pensez à exporter l'historique complet de vos transactions depuis Binance : dépôts, retraits, achats, ventes et conversions. Ce document est indispensable pour votre déclaration fiscale (notamment le formulaire 2086) et pour conserver la trace de votre prix de revient unitaire, surtout si vous répartissez ensuite vos cryptos sur plusieurs plateformes.

Une fois vos fonds transférés, l'accès à cet historique peut devenir plus compliqué. Mieux vaut donc le récupérer tant que votre compte est pleinement fonctionnel. Sur Binance, ces données sont exportables depuis votre espace personnel.

2 - Choisir la plateforme adaptée à votre profil

Toutes les plateformes citées ci-dessous sont agréées MiCA et pourront donc continuer à opérer en France après le 1er juillet. Le bon choix dépend avant tout de votre profil et vos besoins.

Profil débutant et investisseur

Si vous achetez vos cryptomonnaies pour les conserver sur le long terme et que vous privilégiez une plateforme simple, française et solidement régulée, Coinhouse est une option de premier choix.

Fondée en 2014, elle est l'un des plus anciens acteurs crypto en France. Coinhouse est agréée MiCA depuis le 7 mai 2026 (numéro A2026-013) et figure donc sur la liste blanche de l'AMF des plateformes autorisées à servir les Français après le 1er juillet.

🎁 Jusqu'à 1 100 € de bonus avec Coinhouse En cette période de transition réglementaire, la plateforme française propose 2 offres exclusives*. Jusqu'à 1 000 € offerts sur vos dépôts : Du 25 juin au 10 juillet 2026, déposez des cryptos depuis un portefeuille externe (min. 100 €) pour recevoir entre 10 € et 1 000 € en cartes-cadeaux. Jusqu'à 100 € offerts après votre premier achat : D'ici le 31 juillet 2026, effectuez un premier achat d'au moins 20 € de crypto dans les 7 jours suivant votre inscription pour débloquer un bonus aléatoire allant de 5 € à 100 €.

Migrer vos cryptomonnaies sur Coinhouse, la plateforme française de référence

Côté sécurité, Coinhouse applique une ségrégation des actifs de ses clients et se conforme aux exigences MiCA et DORA avec une double authentification et des audits réguliers. Son support est par ailleurs 100 % français, assuré par de vrais conseillers (et non un chatbot), ce qui lui vaut une note de 4,7/5 sur Trustpilot.

La plateforme donne accès à plus de 70 cryptomonnaies à l'achat, à la vente et à l'échange, ainsi qu'à l'achat récurrent (DCA), à du staking et à un accompagnement personnalisé via son offre de gestion privée.

*Consulter les conditions des opérations promotionnelles de Coinhouse

Collaboration commerciale

Profil expérimenté et trader

Si vous tradez activement, recherchez un large choix de cryptomonnaies ou des outils avancés, mieux vaut vous tourner vers une plateforme pensée pour le trading comme Kraken via son interface Kraken Pro.

Cette interface de trading avancée applique des frais nettement inférieurs à ceux de la version standard : 0,25 % (maker) et 0,40 % (taker) par défaut. L'abonnement Kraken+ (4,99 € par mois) va même plus loin en supprimant les frais jusqu'à 10 000 € de volume mensuel (uniquement sur l'application générale de Kraken).

Autre point fort : grâce aux xStocks, vous ne vous limitez pas aux cryptomonnaies. Vous pouvez aussi trader, depuis la même plateforme, des actions tokenisées des plus grandes entreprises mondiales (Tesla, Apple, Amazon, etc.), des ETF et des métaux précieux, auxquels s'ajoutent les grands indices, matières premières et devises via les TradFi Futures.

🎁 Kraken fait gagner 1 000 000 € Pour accompagner cette période de transition, Kraken organise un tirage au sort doté de 1 000 000 €. Chaque tranche de 1 € déposée sur la plateforme vous donne une chance supplémentaire de remporter le tirage au sort.

Tenter de gagner 1 million d'euros en déposant des fonds sur Kraken

Profil autonomie

Si vous souhaitez vous affranchir totalement des plateformes centralisées, vous pouvez transférer vos cryptomonnaies vers un portefeuille auto-hébergé. Ainsi, vous détenez vos clés privées et reprenez le contrôle total de vos cryptomonnaies.

Un portefeuille matériel (cold wallet) comme ceux de Ledger conserve vos clés hors ligne, à l'abri des piratages, et constitue la solution la plus sûre pour une conservation sur le long terme.

De plus, Ledger offre actuellement du Bitcoin pour l'achat d'un portefeuille. Le tout dernier de la gamme, le Ledger Nano Gen5, est par exemple proposé à 179 € avec 40 $ en Bitcoin offerts, tandis que le Ledger Flex (249 €) et le Ledger Stax (399 €) donnent droit respectivement à 70 $ et 80 $ en BTC.

Acheter un wallet Ledger et profiter d'un bonus en BTC

Publicité

3 - Vérifier que vos cryptos sont disponibles sur la nouvelle plateforme

Avant de lancer le moindre transfert, vérifiez que chaque cryptomonnaie que vous détenez sur Binance est bien disponible sur la plateforme de destination. Si l'une de vos cryptos n'est pas listée, vous ne pourrez pas la déposer sur la plateforme de destination.

Dans ce cas, vous pouvez convertir la cryptomonnaie concernée en USDC, Bitcoin ou Ethereum directement sur Binance, qui sont acceptés par toutes les plateformes. Vous transférerez ensuite cet actif intermédiaire, puis le reconvertirez si besoin sur votre nouvelle plateforme.

À titre d'exemple, seules 6 cryptomonnaies sont disponibles à la réception sur Coinhouse : BTC, BCH, ETH (uniquement le réseau Ethereum), LTC, XRP (ne pas oublier de renseigner le TAG) et l'USDC (uniquement le réseau Ethereum).

🚨 Un point fiscal important : une conversion d'une cryptomonnaie vers une autre (par exemple vers l'USDC, le Bitcoin ou l'Ethereum) n'est pas un fait générateur d'impôt en France. En revanche, convertir vos cryptos en euros constitue une vente imposable, soumise à la flat tax en cas de plus-value. Pour une simple migration, passez donc par l'USDC, le Bitcoin ou l'Ethereum, et non par l'euro.

4 - Retirer vos cryptomonnaies de Binance

Une fois votre plateforme de destination choisie, voici la marche à suivre :

Sur Binance, cliquez sur le logo du portefeuille, sur le bouton « Spot » puis sur l'onglet « Retrait» ;

Sélectionnez la cryptomonnaie que vous souhaitez retirer ;

Sur la plateforme de destination, trouvez l'onglet « Déposer un actif » ou équivalent et choisissez la même cryptomonnaie. La plateforme vous fournira une adresse que vous allez devoir renseigner sur Binance. Vérifiez-la attentivement : en cas d'erreur, vos cryptos seront définitivement perdues . Voici le guide pour déposer des cryptos sur Coinhouse, et le guide pour déposer des fonds sur Kraken ;

. Voici le guide pour déposer des cryptos sur Coinhouse, et le guide pour déposer des fonds sur Kraken ; Vérifiez aussi le réseau sélectionné sur la plateforme de destination et sélectionnez le même sur Binance. Plusieurs réseaux sont parfois proposés pour une même cryptomonnaie, en particulier les stablecoins. Assurez-vous de choisir le même réseau que celui attendu par la plateforme de réception, sous peine de perte définitive ;

; Ensuite, indiquez le montant que vous souhaitez retirer. Les frais varient selon la cryptomonnaie et le réseau utilisé : tenez-en compte si vous souhaitez envoyer un montant précis ;

Enfin, cliquez sur « Retrait », vérifiez le récapitulatif, puis confirmez l'opération en validant les étapes de sécurité demandées par Binance (2FA, confirmation par mail).

🚨 Soyez particulièrement vigilant sur deux points : l'adresse de réception et le réseau sélectionné. Une erreur sur l'un ou l'autre peut entraîner la perte définitive de vos cryptomonnaies. Pour un montant important, réalisez d'abord un transfert test avec un montant faible. Pour le détail des manipulations, captures à l'appui, consultez notre guide illustré pour retirer vos cryptos de Binance.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.