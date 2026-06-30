La plateforme leader du marché crypto Binance n’a pas obtenu son agrément MiCA avant la date limite du 30 juin. Une situation sur laquelle revient son fondateur Changpeng Zhao, qui explique que sa demande était pourtant « totalement conforme » avant qu'une intervention de nature politique ne fasse tout basculer.

La demande d'agrément MiCA de Binance était « totalement conforme »

L'annonce du rejet officiel de la demande d'agrément MiCA déposée par Binance a eu l'effet d'un véritable coup de tonnerre au sein de l'écosystème crypto européen, même si cela ne semble pour le moment impliquer aucun exode massif de la part de ses utilisateurs vers d'autres alternatives à la conformité effective.

Une situation récemment analysée par son fondateur et ex-CEO Changpeng Zhao - désormais identifié comme bénéficiaire effectif ultime (UBO) - dans le cadre d'une interview réalisée pour le podcast The Starting Block au cours de laquelle il affirme que le leader des exchanges crypto était « totalement conforme » avant l'échéance réglementaire fixée au 30 juin.

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D'après ce que j'ai compris du processus MiCA, à un moment donné, au moins un, voire deux régulateurs européens nous ont indiqué que la demande de Binance était entièrement conforme aux exigences et qu'ils étaient sur le point de l'approuver. Changpeng Zhao

Selon Changpeng Zhao, la demande d'agrément de Binance aurait même déclenché une concurrence réglementaire entre deux juridictions de l'Union européenne, au point de « donner lieu à des discussions et même à une certaine rivalité de type bras de fer (...) afin de bénéficier des retombées économiques : les recettes fiscales, le développement de l'écosystème crypto, etc. ».

De quoi estimer l'obtention d'un agrément comme évidente, avant que « d'autres forces, extérieures à ces deux pays, ne s'y opposent ».

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Des forces politiques en action ?

Selon Changpeng Zhao, le blocage du processus réglementaire enclenché par Binance serait le fait de « facteurs politiques extérieurs ». Une pression jugée suffisamment sérieuse par les responsables de la plateforme pour les obliger à retirer leur demande, compte tenu de « chances d'aboutir devenues trop faibles ».

L'occasion pour le journaliste de The Block de revenir sur certaines rumeurs au sujet d'une possible intervention de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, afin de pousser dans le sens d'un blocage de la part du régulateur grec.

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Des faits au sujet desquels Changpeng Zhao explique n'avoir aucune information directe ou documents vérifiables permettant de les confirmer, sans toutefois affirmer clairement que cela n'a pas eu lieu, tout en expliquant que son statut d'UBO de Binance aurait été à l'origine de nombreuses discussions pouvant avoir « un impact éventuel sur la demande de licence ».

Je pense qu'au final, la situation actuelle est malheureusement une perte pour Binance, mais aussi une perte pour l'Europe. C'est une situation où tout le monde est perdant. Changpeng Zhao

Pas de quoi inquiéter le fondateur de Binance. En effet, il explique que l'exchange va solliciter une autorisation dans un autre État membre de l'Union européenne, avec l'objectif d'obtenir un agrément « dans les mois à venir ».

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Source : The Starting Block

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