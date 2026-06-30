« Je n'ai rien compris au STRC » - Changpeng Zhao tacle l'action préférentielle de Strategy

Le leader mondial des Bitcoin Treasuries Strategy s’empêtre actuellement dans ses montages financiers destinés à acheter toujours plus de BTC, alors que son prix ne cesse de baisser. Une réalité à laquelle se heurte son action préférentielle STRC en mauvaise posture, que le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, avoue ne jamais avoir compris.

« J'ai essayé de comprendre le STRC et je ne pense pas avoir totalement réussi »

S'il y a un point tout à fait clair lorsqu'il s'agit de la société Strategy, c'est sa volonté d'accumuler toujours plus de BTC quels que soient les moyens employés. Ce qui nous amène presque aussitôt à la partie plus obscure de son fonctionnement à base de dilution de ses actionnaires et de montages financiers complexes, comme son action préférentielle STRC.

Un outil hybride dont le principal objectif consiste à offrir un instrument de financement stable, avec une valeur nominale de 100 dollars, afin que Strategy puisse lever toujours plus de capitaux pour acheter des BTC. Le problème ? Cette action traverse désormais la crise la plus importante de son histoire avec une baisse sans précédent par rapport à ce seuil fatidique, actuellement revenue à seulement 15 %.

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L'action préférentielle STRC de Strategy affiche une baisse importante

Une situation qui met en lumière un désintérêt de la part des investisseurs pour cette action préférentielle, alors qu'elle repose pourtant sur un mécanisme destiné à augmenter ses rendements - actuellement fixés à 14,4 % - lorsque son prix baisse, afin de redynamiser son marché.

Mais peut-être que bon nombre d'entre eux se trouvent dans la même situation que le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui expliquait il y a peu au micro du podcast The Starting Block que « pour être tout à fait honnête, [il a] essayé plusieurs fois de comprendre le STRC et [il] ne pense pas avoir totalement réussi ».

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Une « sorte de boîte noire » trop complexe

Afin d'étayer son analyse, Changpeng Zhao explique ne pas se considérer comme beaucoup plus intelligent que la moyenne, du haut de son statut de spécialiste de la crypto et de la finance en général. Un constat considéré comme « inquiétant » puisque cela semble indiquer de manière assez évidente « que d’autres personnes ne le comprennent pas non plus ».

Face à cette situation, et la récente vente controversée de 32 BTC, le statut du fondateur de Strategy, Michael Saylor, oscille entre le fait d'être « soit un héros, soit un méchant ». Une opposition que Changpeng Zhao tente de résoudre en expliquant qu'il « se trouve probablement quelque part entre les deux, mais plutôt du côté du héros », même si le STRC reste une énigme à ses yeux.

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Je pense que beaucoup de ces produits financiers sont globalement trop complexes. Ils reposent généralement sur plusieurs niveaux de levier, et il devient trop difficile de comprendre certaines parties de leur fonctionnement, au point d'en faire des sortes de boîtes noires. Changpeng Zhao

Une situation face à laquelle le nouveau plan proposé par Michael Saylor, censé permettre de vendre des BTC au lieu de continuer à émettre de nouvelles actions, va certainement continuer à diviser la communauté au sujet de son statut de héros... ou de traître confirmé à sa propre cause.

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Source : The Starting Block

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